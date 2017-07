Uutinen

Etelä-Saimaa: Kalenterimania vie aikuisetkin naiset mennessään Eija Salminen ottaa esiin kookkaan vaaleanpunaisen kalenterinsa. Päivi Marttila huudahtaa: — Eijalla on HP! En ole koskaan nähnyt sellaista livenä! Ollaan Kalenterimania Imatran toisessa tapaamisessa. HP on lyhenne sanoista Happy Planner, joka on yhdenlaisen kalenterin nimi. Asiaan vihkiytymätön ei uskoisi, miten monelaisia kalentereita voi olla olemassa. Kalenterimanian harrastajille kirjo on tuttu. Jokaiselle kalenterille on oma käyttötarkoitus, ja niitä tuunataan oman mielen mukaan. Pöydälle on levitetty kuvioituja washiteippejä, tarra-arkkeja, kyniä ja paperileikkuri. Kukaan ei sentään tuonut poraa. Sitäkin voidaan tarvita, kun työstetään nahkakansia. — Viime syksynä tuli kortteja tekevän kaverini kanssa puhetta kalentereista. Tutkin aihetta netistä. Luulin ostavani kalenterin, mutta liityinkin kulttiin, Marttila nauraa. Tällä porukalla on oma slangi. He puhuvat muun muassa inserteistä eli kalenterin sivuista, TN:stä eli Travellers Notebookista (matkustajan muistikirja), bujosta eli Bullet Journalista (päiväkirjamainen muistikirja) ja Bible Journalista eli tuunattavasta Raamatusta. Sosiaalisen median kautta harrastus saa uuden ulottuvuuden. Sitä kautta voi osallistua muiden harrastajien kanssa haasteisiin ja pitää yhteyttä, jakaa ideoita tai vaikka liittyä Happy Mail -postituslistalle. Marttila on juuri saanut toiselta kalenteriharrastajalta Happy Mailia. Pakettiin on koottu lähettäjälle ylimääräisiä, varta vasten Marttilalle valittuja tuunaustarvikkeita. — Sain mietelauseita ja kahvi- ja tee-aiheisia tarroja, Marttila esittelee. Jokaisen paikalla olevan harrastuksiin on aiemminkin kuulunut käsillä tekeminen. Ritva Mentu luettelee ikoninmaalauksen ja ompelemisen, Salminen piirtämisen. Marttila liimasi jo nuorena Teinikalenterinsa täyteen muistoja kuten konserttilippuja. — Aikakin jäsentyy eri lailla tämän harrastuksen myötä, Mentu huomaa. Kaupunginvaltuutettu Marttilalla on valtuustoasioita varten kalenteri, jonka nimi on Rose. Henkilökohtainen kalenteri on Amy. Salmisellakin on eri kalenterit työasioita ja omia asioita varten. Yhdessä Marttilan kalentereista on lomamatkaviikon kohdalla iloisia rantaelämätarroja ja alennuskuponkeja Tallinnaan. Mentu on kirjannut muistiin ikonihahmotelmia ja puutarhasuunnitelmia. Jotkut kirjoittavat ylös kotitöitä tai ruokalistoja. Kaikenlaisia kalenteriherkkuja on olemassa vaikka kuinka paljon, ja somessa on ideoita niiden muokkaamiseksi. Joskus on asetettava itselleen ostokielto. — Tämä on juuri niin kallis harrastus kuin haluaa, Marttila huomauttaa. Netistä löytyy useita alan kauppoja sekä kirpputoreja. Vihkot voi tehdä myös itse. Sari Pullinen Lue koko uutinen:

