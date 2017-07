Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran ajot vilkastuttivat Imatran Koskenparrasta — baareihin oli illalla jonoa Koskenpartaan kävelykadulle oli saapunut ihmismassoja kisa-alueelta lauantain ajojen loputtua. Ajot loppuivat eilen klo 20 ja jo kahdeksan maissa kävelykatu oli ruuhkautunut. — Koskenpartaan baareihin ja ravintoloihin oli jonoa puolen yön aikoihin, lisää Imatran kaupunkikeskustat IMITSI:n toiminnanjohtaja Liisa Marsio. IMITSI:n kautta on varattu Imatran ajojen ajaksi myynti- ja ruokamyyntipaikkoja Imatran keskustaan yhteensä yli 26 paikkaa. Marsio kertoo, että koko keskusta-alueella on viikonlopun aikana reilut kaksikymmentä myyntipaikkaa. Sen sijaan ruokamyyntipaikkoja on Koskenpartaalla reilut kolme, Koskipuistossa saman verran. IMITSI toi yhteistyössä Imatran kaupungin kanssa lisää yleisiä vessoja Imatran keskustaan. Myös roskiksia tuotiin alueelle lisää tapahtuman ajaksi. Marsion mukaan vessoja ja keskusaluetta siivonnut siivouspartio on kertonut, että roskia on lisäroskiksista huolimatta tullut vastaan. — Yleisilme on silti ollut kaupungissa siisti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/09/Imatran%20ajot%20vilkastuttivat%20Imatran%20Koskenparrasta%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89baareihin%20oli%20illalla%20jonoa/2017522449401/4