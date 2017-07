Uutinen

Etelä-Saimaa: IRRC-pomo näkee Imatran ajojen tulevaisuuden valoisana — "Tällaista innostusta ei näe kaikkialla" Kansainvälisen IRRC-katuratasarjan osakilpailu ajettiin Imatran ajojen nimellä nyt toista kertaa. Imatran Moottorikerholla ja IRRC-organisaatiolla on sopimus, jonka myötä kilpailu ajetaan Imatran katuradalla myös seuraavina kahtena vuotena. IRRC:n johtokuntaan kuuluva hollantilainen Fred Versteege näkee kilpailun tulevaisuuden valoisana. Osakilpailun saaminen Imatralle on hänen mukaansa tuonut sarjalle lisää näkyyyttä ja faneja. Myös kilpailun järjestäjät saavat suitsutusta. — Tällaista innostusta ei näe kaikkialla. Olemme ylpeitä siitä, että Imatralla ajetaan jälleen. Meillä on sopimus vuoteen 2019 ja olemme nähneet paljon kehitystä viime vuoteen. Etenkin kilpailun turvallisuus on parantunut viime vuodesta, Versteege näkee. Kansainvälisen moottoriurheilukeskuksen KymiRingin valmistuttua moottoripyöräfanien kesän ykkösfestivaalia vietettäneen jatkossa Imatran sijaan Iitissä. Versteege kuitenkin uskoo, että vaikka MotoGP-kilpailu tulee Suomeen, myös Imatran ajoille on tilaa. — Siellä on täysin erilainen rata ja eri kuskit, Versteege painottaa. Imatran lisäksi IRRC-sarjaa ajetaan Alankomaissa, Belgiassa, Saksassa ja Tshekissä. — Kilpailuja on nyt kuusi, mutta ehkä jo ensi vuonna määrä kasvaa seitsemään, Versteege paljastaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/09/IRRC-pomo%20n%C3%A4kee%20Imatran%20ajojen%20tulevaisuuden%20valoisana%20%E2%80%94%20%22T%C3%A4llaista%20innostusta%20ei%20n%C3%A4e%20kaikkialla%22/2017522450369/4