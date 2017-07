Uutinen

Etelä-Saimaa: Vesien lämpötilat ovat olleet tavallista viileämpiä- harva uskaltaa uimaan Saimaan rannalla Lappeennannan Lauritsalassa järviveden lämpötila kohosi perjantaina 17,5 asteen lukemiin. Veden lämpötila oli kesän korkein, mutta heinäkuun normaalia lämpötilaa matalampi. Hydrologi Heidi Sjöblom Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, että vesien lämpötilat ovat olleet koko Suomessa viileämpiä tänä vuonna kuin yleensä. Suurin poikkeama on havaittu Etelä-Suomessa. — Saimaan alueella lämpötila on ollut noin yhden asteen keskiarvolämpötilaa alempana. Joissain osissa Etelä-Suomea poikkeama on ollut jopa neljä astetta. Kesäkuussa lämpimien päivien aikana järvien pintavedet lämpenivät lähelle 20 astetta, mutta tuulinen juhannus sekoitti lämpimän pintaveden kylmempiin alusveden kerroksiin, minkä takia järvivesien lämpötilat ovat pudonneet. Sjöblomin mukaan Suomen järvien lämpötilat kohoavat huippuunsa heinäkuun lopussa. — Jos säät lämpenevät heinäkuussa, järvien lämpötila voi nousta Saimaallakin keskivertolukemiin elokuun alussa. Viileät lämpötilat ovat vaikuttaneet myös sinileväkukintoihin. Kesäkuun levätilanne on ollut rauhallinen Kaakkois-Suomessa. Runsaimmat levähuiput ovat olleet Riutanselän alueella. Kylmä vesi ei houkuttele rannalle Järvien lämpeneminen ei näkynyt perjantai-iltapäivällä uimareiden määrissä Lappeenrannan Myllysaaressa. Ranta ammotti tyhjyyttään, vain pari henkilöä uskaltautui veteen asti. — Minusta vesi on ihanaa, kertoo Kata Marttinen Myllysaaren rannan kalliolta. Vesi ei ole lainkaan kylmää, sillä Marttisen uimakausi alkoi jo talvella Myllysaareen avannossa. Kesällä hän on kännyt uimassa joka päivä Voisalmessa. Voimakkaasta tuulesta huolimatta perjantaina Marttinen otti aurinkoa Myllysaaren kalliolla. Pietarilainen Roman Nurudinov puolestaan kertoo, että hänen makuunsa vesi on kylmää, mutta pulahtaminen Saimaassa on pakollinen osa Lappeenrannan-vierailua. Talviturkin Nurudinov heitti pari viikkoa sitten Venäjällä ja kertoo, että Saimaan veden lämpötila ei eroa venäläisten järvien lämpötiloista. Yrittäjätkin ovat huomanneet kylmän kesän nahoissaan. Auringonpalvojien ja uimareiden määrät ovat vaikuttaneet niin rantakioskeilla kuin rantasaunoissakin. — Kesäkuussa on ollut hiljaisempaa kuin viime vuonna. Kylmä kesä on näkynyt myös saunojien määrässä, kertoo Juha Turkia Hinkan saunoista Joutsenosta. Vaikka alkukesän viileys ja tuuli on karkottanut lapsiperheet rannoilta, Turkia kertoo, että lapset ovat kuitenkin aikuisia useammin rohjenneet uimaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/08/Vesien%20l%C3%A4mp%C3%B6tilat%20ovat%20olleet%20tavallista%20viile%C3%A4mpi%C3%A4-%20harva%20uskaltaa%20uimaan%20/2017122444612/4