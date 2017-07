Uutinen

Etelä-Saimaa: Uusien M-markettien alku lupaava Taipalsaarella ja Rautjärvellä — Kyläkaupat toteuttavat asiakkaiden toiveita M-market Taipalsaaren ja Rautjärven M-market Aseman puodin alkutaival on sujunut odotusten mukaisesti. — Siinä ollaan pysytty, mitä kauppaa perustettaessa budjetoitiin, M-market Aseman puodin toinen kauppias Jarmo Kinnunen sanoo. Kinnunen arvioi keskimääräiseksi kävijämääräksi 200-300 asiakasta päivässä. Kesällä mökkiläiset tuovat oman lisänsä asiakaskuntaan molemmissa kaupoissa. M-market Taipalsaarella se jopa kaksinkertaistaa asiakasmäärän, joka muuten liikkuu Rautjärven kanssa samoissa lukemissa. Kyläkaupoille on kysyntää. — Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, että kauppa ylipäätään on, M-market Taipalsaaren toinen kauppias Sari Rautio-Laine kertoo. Taipalsaaren kirkonkylän M-market avautui helmikuussa, ja Aseman puoti Rautjärvellä toukokuun alussa. Asiakkaat vaikuttavat valikoimaan Kyläkaupat kulkevat asiakkaidensa kanssa käsi kädessä tuotevalikoimaa mietittäessä. M-ketjun kauppiaat voivat vaikuttaa valikoimaan itsenäisesti. — Ollaan kyselty kassalla, mitä ihmiset haluaisivat hyllyyn, Kinnunen toteaa. Sen perusteella Asemanseudun markettiin on tullut myyntiin muun muassa mustikkapiimää ja mustaa makkaraa sekä mökkiläisiä varten huussinkuiviketta. Myös paikallisten tuottajien kanssa solmitaan toivon mukaan sopimuksia. Taipalsaarella valikoimaa rikastuttavat paikalliset tuotteet, muun muassa makkarat, perunat ja jauhot. Kaupasta löytyy myös taipalsaarelaisia fidget spinnereitä eli suureen suosioon kevään aikana nousseita sormihyrriä. M-market on Taipalsaarella toimittanut puuttuvan torin virkaa. Kauppiaat ovat tarjonneet kaupan etuosassa pöytää esimerkiksi kylän leipureille. — He myyvät tuotteitaan omaan laskuunsa. Sellaisia, joita ei normaalikauppa pysty tarjoamaan, kuten kotitekoista ruisleipää, Rautio-Laine selventää. Aukioloaikoja on myös muotoiltu asiakkaiden toiveiden perusteella. Aseman puoti kyseli ennen avautumistaan kyläläisiltä, milloin kaupan olisi hyvä olla auki. Taipalsaarella luotettiin työntekijöiden kokemukseen. M-market Taipalsaaren työntekijät työskentelivät aiemmin samalla paikalla sijainneessa Siwassa. Molemmat kaupat ovat auki joka päivä, myös juhannuksena. — Tyytyväisiä ilmeitä oli ennen juhannusta, kun selvisi, että olemme auki, Kinnunen muistaa. Molemmat kauppiaat ovat iloisia valinnastaan ryhtyä kyläkauppiaiksi. Taipalsaarella toivotaan, että M-market vilkastuttaisi kirkonkylän muutakin liiketoimintaa. Lue koko uutinen:

