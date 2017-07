Uutinen

Etelä-Saimaa: Teattereissa on enää tyhjät salit — Kino-Aulan ja Nuijamiehen koko irtaimistot on viety pois Kino-Aulassa on pilkkopimeää. Taskulamppujen valo paljastaa kuitenkin, että elokuvasalin penkkirivistöt ovat poissa. Samoin valkokangas ja salivalaisimet. Ensi vuonna Lappeenrannan vanhimman elokuvateatterin, Kino-Aulan alkuperäiset salivalaisimet olisivat täyttäneet pyöreät 80 vuotta. Nyt ne on irroitettu paikoiltaan ja viety pois. Samoin lähestulkoon kaikki muukin. Vain portaiden vieressä olevat hätäpoistumisvalot ovat edelleen seinässä kiinni. Aulatilan purjelaiva- ja kalakuviot ovat lattiassa edelleen, jääkaapit ja myyntitiski ovat missä lie. Projektorihuoneessakaan ei ole mitään. Viereisen huoneen tilassa komeilee kyltti: "Kino-Aula 50 vuotta". Nuijamiehessä on aivan yhtä autiota. Vain aulan peilikatto ja valoisat lamput, sekä teatterisalin kattoon upotetut lamput ovat paikallaan. Irtaimisto oli Finnkinon omistuksessa Finnkinon vuokrasopimus Osuuspankin omistamassa kiinteistössä päättyi kesäkuun lopussa. Kaikki irtaimisto on viety pois kesäkuun 22. päivän, ja kuun lopun välillä. Ismo Määttä, Finnkinon ketjujohtaja kommentoi asiaa Etelä-Saimaalle lyhyesti sähköpostilla. — Vuokrasopimuksemme päättyessä 30 kesäkuuta Finnkinon velvollisuus oli tyhjentää teatterit omistamastaan irtaimistosta. Finnkino arvioi mahdollisuutta käyttää irtaimistoa olemassa olevissa tai tulevissa teatterikonsepteissa, viesti toteaa. Teattereiden irtaimisto kuului Finnkinon omistukseen, sanoo Määttä toisessa sähköpostiviestissään. — Arvioimme nyt rauhassa kuinka voimme edelleen käyttää sitä. Määttä ei suoraan vastaa kysymykseen siitä, onko irtaimisto edelleen jossain olemassa. Toiminta loppui 22. kesäkuuta Ikävä kuulla että tällaista on tapahtunut, toteaa Sini Saarilahti, Etelä-Karjalan museon amanuenssi ja rakennustutkija. — On todella harmi, että tällaista kulttuuriperintöä poistuu. Elokuva Luotola myi Nuijamiehen ja Kino-aulan liiketoiminnan Finnkinolle maaliskuussa. Tuolloin Määttä kertoi, että teattereiden toiminta jatkuu ennallaan. Kesäkuussa Finnkino kertoi lopettavansa teattereiden toiminnan. Kumpikin teatteri esitti viimeiset näytöksensä 22. kesäkuuta. Yksi kysellyt vuokraamisesta Yksi mahdollinen vuokralainen on tähän mennessä kysellyt alustavasti entisen Nuijamiehen vuokraamisesta, kertoo Etelä-Karjalan Osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns. Koska asia on kesken, Osuuspankki ei kerro tarkempia tietoja mahdollisesta vuokralaisesta.

