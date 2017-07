Uutinen

Etelä-Saimaa: Stunttiajaja Arto Nyqvist on palannut Imatran ajoihin — ”Imatralla on aina hyvä fiilis” Stunteistaan ja kisaurastaan tuttu Arto ”Artsi” Nyqvist ajoi eilen Helsingistä moottoripyörällään Imatralle. Nähdessään taas varikon teltat, hän oli yhtä vaikuttunut kuin Imatran ajojen kultavuosien aikana. — Tuli heti hyvä fiilis, Nyqvist kommentoi. Nyqvist ei ollut viime vuonna Imatran ajojen avajaisissa. Tänä vuonna hänet paikalle houkutteli Riku Routo, jonka kanssa he ovat tunteneet vuodesta 1976. — Ei nyt ihan kihlapari olla, mutta on meillä tuolla yhteinen sviitti, naureskelee Routo. Roudolla ja Nyqvistillä on iso ystäväpiiri ympäri maailmaa ja tämän vuoden Imatran ajoissa he näkevätkin paljon vanhoja tuttuja. — Tämä on Suomen päätapahtuma prätkäporukalle, Routo toteaa. Hänen mukaansa Imatran ajojen lopettaminen oli iso menetys Imatran kaupungille. Sekä Routo että Nyqvist ovatkin kiitollisia siitä, että tapahtuma on saatu taas järjestettyä uudelleen. Valtionhotellista ja Osmo’s Cosmoksesta lämpimiä muistoja Nyqvist pitää Imatran ajojen ainutlaatuisesta tunnelmasta. Paikalle kerääntyy samanhenkistä porukkaa ja tapahtuma on pääosin rauhallinen. — Joukkotappeluita ei synny, vaikka jengi ehkä onkin jurrissa, Nyqvist sanoo. Aikoinaan Nyqvist joutui väärinymmärryksen takia käsirysyyn Valtionhotellissa. Poliisi olisi halunnut seuraavana aamuna kuulustella Nyqvistiä asiasta, mutta hän päätti lähteä paikallisen tutun takakontissa Lappeenrantaan ja sieltä takaisin Helsinkiin. Aika on kullannut muistot. — Tapahtuneelle naureskellaan nyt. Myös Osmo’s Cosmos Bar vetää Nyqvistiä puoleensa. Hän kertoo, että oli jo eilen melkein lähdössä Osmo’s Cosmokseen, mutta muisti, että tänään hänen pitää olla myymässä. — Olisi se varmaan sinne aamuneljään mennyt, jos sinne oltaisiin lähdetty. Osmo’s Cosmoksen kaverit ovat Nyqvistin vanhoja tuttuja. Hänellä oli aikoinaan tilausravintola Helsingissä, johon hän oli kutsunut Osmos Cosmoksen esittämään yhden kappaleen. Nyqvist tilasi heille taksin, mutta taksikuski oli soittanut perään, ettei porukkaa näkynyt missään. Pian tilausravintolan pihaan oli kuitenkin ilmestynyt limusiini, jonka kyydissä Osmo’s Cosmos saapui. — He olivat jo esiintymisasuissaan ja nousivat limusiinista heti lavalle, vetivät yhden kappaleen ja lähtivät siitä jatkamaan Pressaan, jossa heillä oli keikka. Stunteista puukenkiin Nyqvistin taidot olisivat riittäneet kilpauran jatkamiseen, mutta hän kertoo, ettei hänen luonteensa olisi sitä kestänyt. Kilpaurheilulle olisi pitänyt omistaa koko elämä. Stuntteja hän alkoi tehdä, kun hänellä ei omien sanojensa mukaan ollut muutakaan tekemistä. Stunttinäytöksistäkin tuli loppuen lopuksi liian rutiinia. — Minulla oli määrätty ohjelma, jonka tein 2—3 kertaan viikossa. Hänen mukaansa rutiininomaisuus nostaa tapaturmien mahdollisuutta. — Tosin, jos olisin loukkaantunut show’ssa, niin se olisi ollut katsojille silti hyvää näytöstä. Muun muassa puukenkästunteistaan tuttu Nyqvist mainitsee, että autolla ajo puukenkien kanssa on kielletty. Sen sijaan moottoripyörää niillä saa ajaa. Tästä kehittyikin Nyqvistin idea tehdä stuntti moottoripyörän ja puukenkien kanssa. Nykyään hän myy aitoja puukenkiä ja hänet tavoittaakin tänään varikolta niitä myymästä. Lue koko uutinen:

