Etelä-Saimaa: Seuraneidin huvilasta kakkoskodiksi — historian havina ja Mannerheimin huussi tulivat kaupan päälle Sisustussuunnittelija ja rakennusalan ammattilainen hankkivat perheelleen vapaa-ajanpaikaksi purkukuntoisen 100-vuotiaan hirsihuvilan. Rappeutunut herrasväen huvila lammen ja pikku joen rannalla on korjaustaitoiselle unelmien täyttymys. Tavalliselle poropeukalolle sama viime vuosisadan hirsivilla näyttäytyisi vuosikausien remonttihelvettinä. Tyynirannan huvilan uusi herrasväki, Anna-Kaisa ja Mikko Melvas, esittelevät kakkoskotiaan sellaisella ilolla, jonka vain syvä rakkaus voi saada aikaan. He ostivat Mäntyharjun Toivolan kylässä sijaitsevan huvilan viisihenkiselle perheelleen kakkoskodiksi vuoden 2016 alussa. Rakastuminen voi saada sulkemaan silmät kohteen huonoilta puolilta, mutta Aino-Kaisalla ja Mikolla oli talon kunnosta realistinen käsitys. — Meidän ehdotuksestamme kauppakirjaan merkittiin, että kohde myydään purkukuntoisena. Kun myyjä vapautui näin vastuusta, tämä tietysti näkyi hinnassa, Mikko Melvas kertoo. Yhden nurkan graniittikivisen perustuksen oikaiseminen oli ensimmäisiä suuria urakoita. Toiseen kerrokseen uusittiin lahoja hirsiä ja välipohjaa. Rakennusalan ammattilaisena Mikko on suurelta osin tehnyt remonttia itse. Aino-Kaisa on ammatiltaan sisustussuunnittelija ja sisustustoimittaja. Tyyniranta vaihtoi omistajaa 60 000 eurolla. Parintuhannen neliön tontin ja päärakennuksen lisäksi sillä sai ulkorakennuksen aittoineen, savusaunan lammella ja toisen saunan joen rannalla sekä Mannerheimin huussina tunnetun käymälän. Huvilan 1930-luvulla ostanut varatuomari Onni Heinonkoski oli työskennellyt sotaministeriössä ja kuului Mannerheimin ystäväpiirin. Sota-aikana Mannerheimilla oli tapana käydä tuttavansa luona kaffeella Helsingin ja Mikkelin väliä matkustaessaan. Tämä poikkesi tauollaan myös käymälässä. Tämän kuuluisimman käyttäjänsä perusteella käymälä sai lempinimensä. Alun perin huvila sijaitsi Venäjällä. Sen siirrätti Pietarissa seuraneitinä toiminut Maiju Häkkänen 1920-luvulla Mäntyharjulle. Neiti Häkkänen piti huvilassa maksavia vieraita, ja asui itse aitan vaatimattomassa asuinhuoneessa. Uimaan piti päästä Kun Melvakset etsivät kakkoskotia, ajatuksena oli hankkia paikka 200 kilometrin säteellä Helsingistä. Hyvät uimavedet olivat toinen vaatimus. Kolmanneksi paikassa piti päästä tekemään remonttia. Tyyniniemi täytti ehdot, ja bonuksena tuli historian havina. Perheen lapsista Eva, 15, ja Martta, 8, ovat innokkaita uimareita. Kolean alkukesän jälkeen vesi on vielä kylmää, mutta Martta näyttää vieraille, millaista on merenneitouinti. Hän sujauttaa jalkoihinsa pyrstömärkäpuvun, liukuu uimalautalta joelle ja etenee sulavasti delfiinipotkuilla. Sukellus. Vain punainen iso pyrstö väräjää pinnan yläpuolella. Ennen katoamistaan se läimäisee auringossa kimmeltävän roiskekaaren. Leo, 13, on toiminut sukelluslautan rakennusmestarina. Lautan kansi on laudasta ja sitä kelluttavat eristelevyt. Puutarhatuoli on ruuvattu lauttaan tukevasti kiinni. — Vähän epäilin, että mitä siitä tulee. Hyvin onnistui, isä Mikko toteaa. Samaa mieltä näyttää olevan perheen koira Milli. Se ei pidä uimisesta, mutta loikkaa mielellään vakaalle lautalle. Mökillä on lapsille toistaiseksi riittänyt puuhaa. Millin lisäksi lemmikkeinä on neljä kanaa, joiden hoidosta lapset vastaavat. — Kanoille on löytynyt talvihoitopaikka läheltä. Kun olemme kesällä lyhyemmän aikaa poissa, meillä on täältä lähistöltä kananvahti, Anna-Kaisa kertoo. Paikallisiin ihmisiin on Anna-Kaisan ja Mikon mielestä ollut helppo tutustua. — Mukavaa väkeä, mutta täällä kylillä ei ole kovin paljon nuoria ja lapsia. Tyynirannassa on tilaa myös lasten kavereille. Haastattelun aikaan Evalla on kaveri vieraanaan. Välillä lapsilta kerätään padit, tabletit ja puhelimet pois. — Tämä koskee myös lasten vieraita. He saattavat hetken ihmetellä, että olemmeko tosissaan. Virtuaalisten leikkien sijaan pelataan esimerkiksi klassisia lautapelejä. Vaikka kaikki ei ole vielä ihan viimeisen päälle valmista, huvilassa on käynyt paljon vieraita. Tämä ei ole isäntäväelle rasite, koska heidän kakkoskotinsa yksi idea on juuri siinä, että siellä mahtuu olemaan suurempikin ystävä- ja sukulaisjoukko. Juhannuksen viettäjien luku nousi aikuiset ja lapset mukaan lukien 15:een. Huipennuksena olivat olympialaiset, jonka joukkueviestiin kuului uinti lammen rannalta jokea pitkin saunarantaa. Joukkueet kilpailivat myös puutarhakäytävän rakentamisessa. Ulkopuoliset tuomarit arvioivat työnjäljen. Elämän jäljet saavat näkyä Anna-Kaisa pitää itse enemmän puutarha- ja pihatöistä. Vanhojen huonekalujen kunnostuksen hän jättää yleensä luottomaalarille. — Keittiössä kunnostin alkuperäisen kiinteän hyllyn. Aikaa meni kauan, ja hylly oli vähällä hiiltyä, kun poistin maalia lämpöpuhaltimella. Lopputuloksesta tuli ympäristöön sopivan rosoinen. Vanhassa talossa elämän jäljet ovat osa viehätystä. Porrasaulassa ovat alkuperäiset käsinmaalatut pienikukkaiset tapetit. Vuosikymmenien saatossa pohjaväri on tummunut. — Yritin puhdistaa pohjaa ranskanleivällä ja muilla neuvotuilla keinoilla. Kun väri alkoi lähteä kukkasistakin, Anna-Kaisa päätti patinoituneen tapetin kelpaavan semmoisenaan. Orjallisesti talossa ei ole noudatettu perinnerakentamisen oppaita. Merkittävien rakenteiden kohdalla niitä noudatetaan, mutta muuten voidaan pikkuisen oikaistakin. — Haluamme rentoutua täällä, emmekä halua käyttää loppuelämäämme remontoimiseen, Anna-Kaisa toteaa. Asuinhuoneiden seinät päällystettiin rakennuslevyillä, jotka maalattiin tai tapetoitiin. — Olen allerginen hirsiseinille, Anna-Kaisa naurahtaa. Hirttä onkin näkyvillä lähinnä vain yläkerran suuressa aulassa. Kalustus on hankittu enimmäkseen kirppareilta ja verkosta. Jonkin verran huonekaluja saatiin myös kaupan mukana. Tyynirannan kolme sääntöä 1. Rumia oluttölkkejä tai grillimakkarapakkauksia ei saa olla esillä. 2. Älylaitteitta käytetään vain vähän. 3. Radiosta kuunnellaan pelkästään Ylen kanavia.

