Raija Salakan käsityönäyttely avautui tänään Pohjalankilan kylätalolla. Vuosien varrelta -näyttelyssä on esillä Salakan valmistamia käsitöitä yli 60-vuoden ajalta. — Käsityöt ovat aina olleet rakkain harrastukseni. Olen saanut opin lapsuudenkodistani, sillä äiti ja mummo olivat molemmat kovia tekemään käsitöitä. Olen lähtöisin maalaistalosta, joten talvisin ei ollut juurikaan muita harrastusmahdollisuuksia, Salakka kertoo. Salakka on tuonut Pohjalankilan kylätalolle satoja tekemiään töitä laidasta laitaan. Esillä on muun muassa kudonnaisia kuten ryijyjä, täkänöitä, poppanoita, loimiripsiliinoja ja kuultokudoksia. Lisäksi näytteillä on erilaisia tilkkutöitä, joihin Salakka kertoo hurahtaneensa hiljattain. — Olen tehnyt tilkuista esimerkiksi torkkupeittoja, liinoja ja tyynyjä. Tilkkutöissä pidän erityisesti väriyhdistelmien suunnittelusta. On mielenkiintoista nähdä, millainen työstä syntyy. Raija Salakka opiskeli Lappeenrannan naiskotiteollisuuskoulun kutomalinjan vuosina 1958—1959. Hän kertoo myös opettelevansa jatkuvasti uusia käsityötekniikoita. — Kaikki käsityöt ovat mielenkiintoisia. Olen aina halunnut oppia uutta. Näyttelyyn Salakka on tuonut Ruokolahden kansallispuvun, jonka hän ompeli kansalaisopiston kurssilla. Opistossa hän on myös harrastanut korujen tekoa. Näyttelyssä on mukana kivistä valmistetut rintaneula ja korvakorut. — Viimeksi olen opetellut Hardanger-kirjontaa, jossa ommellaan geometrisia kirjontakuvioita kankaalle, Salakka kertoo. Kylätalolle hän on tuonut lisäksi posliinimaalaustöitä ja lasimosaiikkeja. Esillä on myös tuohesta tehtyjä töitä kuten erilaisia koreja ja tohveleita. — Kiinnostus tuohitöihin on periytynyt isältäni, Salakka sanoo. Pohjalankilan kylätalolla järjestetään sunnuntaina Ruokolahden eukkojen perinteiset Ellin päivät. — Kello 13 alkavassa ohjelmassa on yhteislauluja ja runoesityksiä, joiden teemana on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. Laulamme yhdessä esimerkiksi maakuntalauluja, Salakka kertoo. Vieraaksi on kutsuttu lähikunnista merkkihenkilöitä kuten Imatran Inkerit, Simpeleen Rauta-akka ja Joutsenosta Rieskaemäntä ja Tulentalloja. Eukkoja on paikalla kymmenkunta ja lisäksi saapuvat tietysti Ruokolahden äijät. Noin tunnin kestävän tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu, ja mahdollisuus tutustua Vuosien varrelta -näyttelyyn. Vuosien varrelta -käsityönäyttely on esillä Pohjalankilan kylätalolla (Lankilantie 10, Ruokolahti) 8.—12.7. La klo 11—16, muina päivinä klo 12—17.

