Etelä-Saimaa: Nadieh Schoots on IRRC-katuratojen ainoa naispilotti — ”Imatraan verrattuna Hengelo ei tunnu katuradalta” Hollantilainen kilpamoottoripyöräilijä Nadieh Schoots teki kauden avanneessa kilpailussa Hengelossa historiaa, kun hänestä tuli IRR-katuratasarjan kautta aikain ensimmäinen naispilotti. Tällä viikolla Kawasakilla ajavan Schootsin matka vei halki Pohjois-Euroopan moottoriteiden Suomeen ja Imatralle. Legendaarisen aseman ympäri Eurooppaa saavuttanut Imatran ajot on vasta Schootsin uran toinen katuratakilpailu. — Tai oikeastaan ensimmäinen, sillä Imatraan verrattuna Hengelo ei tunnu katuradalta, Schoots toteaa. Schoots kiinnostui moottoripyöristä jo pikkutyttönä. Hänen molemmat vanhempansa olivat intohimoisia MotoGP-faneja ja perhe vietti usein yhdessä aikaa seuraamalla kilpailuja televisiosta. 14-vuotissyntymäpäivänään Schoots pääsi testaamaan minipyörää ja ihastui ikihyväksi. Sen jälkeen kehitys on ollut huikaisevaa. Tänä päivänä Schootsia pidetäänkin yhtenä maailman nopeimmista naismoottoripyöräilijöistä. — Olen ollut äärimmäisen onnekas, että olen saanut mahdollisuuden elää unelmaani, hän sanoo. Katuradat alkoivat kiehtoa Schootsia, kun hän joitain vuosia sitten näki Closer to the Edge -dokumentin. Se valottaa maailman tunnetuimman moottoripyöräkilpailun Mansaaren TT-ajon historiaa ja sitä, miksi kuskit yhä tänä päivänä riskeeraavat elämänsä voittaakseen vaarallisen kilpailun. — Kun näin, minkälainen palo kuskeilla on silmissään päätin, että haluan vielä jonain päivänä kokea, miltä ajaminen TT-kilpailussa tuntuu. Sinne on tosin vielä matkaa. Ensimmäisessä katuratakilpailussaan Hengelossa Schoots ajoi sijoille 20 ja 21. — Minulla ei ollut mitään odotuksia, joten olin tulokseen tyytyväinen. Imatralta lähden hakemaan kuitenkin parempia sijoituksia. Schootsin mukaan naisen tulee olla ennen kaikkea henkisesti vahva pärjätäkseen miehisessä lajissa. — Jos mies sijoittuu kisassa 35:nneksi, kukaan ei kiinnitä asiaan huomiota, mutta jos kyseessä on nainen, kaikki kyllä huomaavat. Imatraa Schoots kehuu antaumuksella. Hän pitää etenkin katuradan keskeistä sijaintia isona etuna. — Myös shoppailumahdollisuudet ovat mahtavat. Menin yhteen isoon kauppaan ostamaan vettä ja hedelmiä, mutta mukaan tarttuikin kaikkea muuta, Schoots naurahtaa. Lue koko uutinen:

