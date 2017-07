Uutinen

Etelä-Saimaa: Muistojen Suur-Saimaan ajoilla menomatkalla sivuvastaista ja paluumatkalla sivumyötäistä tuulta Järjestyksessä kymmenennet Muistojen Suur-Saimaan ajot starttasivat Lappeenrannan satamasta pari tuntia sitten. Matkalle Puumalaan ja takaisin lähti lähes sata venettä. Tämän päivän sää sai osanottajilta kehuja. Viime ja toissa kesänä sää ei suuremmin suosinut.Suur-Saimaalla veneiljöillä on menomatkalla kohtalainen sivuvastainen tuuli ja paluumatkalla kohtalainen sivumyötäinen tuuli. Tapahtuma on houkutellut useita venekuntia Suomenlahden rannikolta. Heille Saimaa on kiinnostavaa vaihtelua erilaisine aaltoineen. Merenrannikon veneilijät kehuvat myös tapahtuman järjestelyjä. Lue koko uutinen:

