Etelä-Saimaa: Kisamakkarat vietiin käsistä, mutta Imatran ajojen nimikko-olut ei maistunut kaikille Ensimmäiset kisamakkarat Imatran Moottorikerhon myyntikojuista myytiin lauantaina jo ennen aamuyhdeksää. — Makkarat viedään käsistä ja tahti vain kovenee iltaa kohti, pääsuoran takana olevasta teltasta makkaroita myynyt Marko Peltonen kertoi. Imatran Moottorikerho vastaa tapahtuma-alueella 13 myyntipisteen pyörittämisestä. Niistä myydään muun muassa kahvia, kahvileipää, makkaraa ja muuta pientä purtavaa. — Kansainvälinen yleisö on huomioitu niin, että tavallisen grillimakkaran lisäksi tarjolla on nyt myös braatvurstia. Tänä vuonna kaikilla myyntipisteillä on pankkikortti- ja lähimaksumahdollisuus. Viime vuonna tämä mahdollisuus puuttui osasta myyntipisteistä. Pornaisista kisoja seuraamaan saapunut Raimo Ruotsalainen oli tyytyväinen ruoka- ja juomatarjontaan. — Ei täällä ainakaan tarvitse nälkään tai janoon kuolla. Palvelu pelaa. Majapaikastamme on tänne matkaa kuusi kilometriä, joten jonkin verran omia eväitäkin on mukana. Ruotsalainen arveli, että suun kostukettakin tulee illan aikana menemään. — Nestehukka on paha tauti, hän naureskeli. Ajojen oma olut jakoi mielipiteet Imatran ajojen anniskelutoimintaa pyörittävät viime vuoden tapaan useat yritykset. Tämän vuoden erikoisuus on Imatranajo-olut, joka on ainoa anniskelupisteillä myytävä olut. Imatrankosken urheilukentän laidassa ruoka- ja anniskelutelttaa pyörittävän Palan ja painikkeen yrittäjä Sami Rounela sanoo, että nimikko-oluen rinnalle on kaipailtu toista vaihtoehtoa. — Oluesta on kyllä tykätty, mutta moni joisi sitä mielellään vain 1—2 tuoppia ja on kaipaillut kaveriksi jotain peruskaljaa, Rounela toteaa. Kuumaa ja kylmää keittolounasta yhtä aikaa nauttineita Jukka Tiitistä ja Pentti Sallista oluen maku kuitenkin miellytti. — Onhan tässä vähän pistävä tuoksu, mutta maku on ihan Imatran ajoihin sopiva, Tiitinen maiskutteli. Pyynikin käsityöläispanimo ja Imatran Moottorikerho lanseerasivat Imatranajo-oluen toukokuussa. Imatran ajojen markkinointi- ja myyntivastaava Marko Heija kertoo, että oluesta on tullut paljon palautetta. — On sellaisia, jotka toivovat peruslageria. Toisaalta on myös kehuttu, että oli rohkea veto tehdä vähän vaativampi olut. Yksinomaan negatiivista palautetta en ole kuitenkaan kuullut. Lue koko uutinen:

