Uutinen

Etelä-Saimaa: Juha Kallio näkee tuttuja naamoja joka puolella Imatran rataa Moottoripyörät jyrähtelevät käyntiin varikkokatoksissa, ja New comers -luokan kuskit kääntävät ensimmäisenä keulan Imatranajojen vapaisiin harjoituksiin. Juha Kallio huoltaa samaan aikaan vielä kypäränsä visiiriä. Tasaisin väliajoin joku ohikulkija nostaa peukaloaan tai haluaa kätellä kotiradan miehen, jonka harjoituskierroksiin on vielä aikaa. — On kyllä aika hyvä fiilis lähteä vetämään, katuratasarja IRRC:n pääluokassa Superbikessa ajava Kallio kuvaa. Vielä edellispäivänä hän ajeli Imatran radan pohjana olevia katuja normaalin liikenteen seassa. Oma tunnelmansa tulee katsomossa olevista tutuista, jotka Kallio sanoo ehtivänsä hyvin tunnistaa sisäänmeno- ja ulostulokierroksilla. Kotiradalla pitäisi tulla tulosta. Hollannin avauskilpailun jälkeen Kallio on sarjassa kuudes. Kytkimen kanssa oli siellä ongelmia. Imatralla sama tulos ei hänelle riitä. — Podium-paikka pitäisi ottaa, muut ovat jämäsijoja. Avauskisan vauhtiinsa Kallio oli tyytyväinen, mutta sijoitukseen ei. Lauantaina ja sunnuntaina Vuoksen vieressä rataa kiertää hänen mukaansa kahdeksan kuljettajaa, joista kärki todennäköisesti löytyy. Järjestäjät kovensivat haastetta, kun Superbike-sarjan kärjessä olevan belgialaisen Sebastien Le Grellen rinnalle houkuteltiin brittien katurataspesialistit Michael Rutter ja Dan Kneen. Imatran rataa on hiottu joissain kohdissa kanttareita mataloittamalla ja pintaa uusimalla, mutta Kallion mukaan se ei ajamiseen vaikuta. — Takasuoran shikaaneissa on sisäänmenoa puolestaan tiukattu. Kallion tallikaveri Erno Kostamo kiertää imatralaisen tapaan Markka Racing -tallin kanssa koko kuuden osakilpailun sarjan. Joensuulaisen kohtalo Hollannin maaliskuun avauksessa oli tyly. Kytkinongelmat heittivät miehen ulos radalta ja käsi murtui kolmesta kohtaa. — Kyllä sen vielä tietää, kumpi käsi on rikki, mutta ei se vaikuta ajamiseen mitenkään, Kostamo sanoo. Joensuulainen sanoo Joutsenon-työreissunsa aikana katselleensa Imatran radan varrelta puita kaataneiden työmiesten urakointia. — Lehmuskujalla oli puita kaadettu ja sanoin heille, että älkää nyt niitä kaikkia kaatako. Katurata on katurata. Kostamo miettii, että entistä matalampia kanttareita eli reunuskiviä voi ehkä käyttää hyväksi ja ajaa shikaanit juohevammin. Suurta merkitystä hän ei usko uudistuksilla olevan. — On hienoa ajaa, kun katsojat ovat kaikki niin lähellä. Kyllä silloin on eri meininki ajamisessa verrattuna normaalirataan. Kostamo sanoo saaneensa ennen ensimmäistä katuratakisaansa varoituksia, että kaduilla pitää ajaa eri tavalla kuin normaalilla RR-radalla, mutta hän ei ajotapaansa ole muuttanut. Sekä Kostamo että Kallio ajavat Imatralla myös Open-luokassa saadakseen rata-aikansa tuplattua. Kostamon mukaan lisäajoaikaa pystytään hyödyntämään pyörää säädettäessä. — Podiumille jos näiden kavereiden seurassa yltää, pitää olla enemmän kuin tyytyväinen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/08/Juha%20Kallio%20n%C3%A4kee%20tuttuja%20naamoja%20joka%20puolella%20Imatran%20rataa/2017122445815/4