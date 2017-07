Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran ajot keräävät moottoriurheilun ystävät kaupunkiin Imatran keskustassa kävi kuhina, kun 53. Imatran ajon toinen kisapäivä käynnistyi. Imatrankoski ja katurata alue täyttyi paikallisista ja muualta tulleista moottoriurheilun ystävistä. Myös aurinkoinen keli yllätti ajofanit positiivesti. Ajoja seuraamaan tulleet Kuopiolaiset Martti ja Heli Olsen ovat pitkän linjan moottoriurheilun harrastajia. — Olin ensimmäistä kertaa katsomassa ajoja vuonna 1975. Vuoden 1986 ajot jäivät parhaiten mieleen. Itselläni on tällä hetkellä 11 pyörä menossa, Martti Olsen kertoo. Olsenilla on myös suosikki tämän vuoden kisoissa: venäläinen Aleksi Nikolaev. Honda-fanaatikoksi tunnustautuvat Olsenit saivat yöpaikan tuttaviltaan Joutsenosta, joten majoituksestakaan ei tarvinnut huolehtia. — Rataa on muutettu tänä vuonna turvallisempaan suuntaan eikä järjestelyissä ei ole moittimista, Olsen kommentoi. Lue koko uutinen:

