Etelä-Saimaa: Imatran ajojen reaaliaikaiset tulokset löytyvät kätevästi takataskusta — Imatranajo -sovellus on katsojien käytössä tänäkin vuonna Viime vuonna Imatran ajoja varten lanseerattiin Imatranajo -sovellus. Applikaatio on myös tänä vuonna käytössä ja sitä on päivitetty. Imatran Moottorikerho on kehittänyt sovellusta eteenpäin. Tukea sovellukseen on antanut Imatran kaupunki. Imatran kaupungin tietojohtaja Kari Perälä selventää, että applikaation käyttöliittymään ja sisältöön on tänä vuonna erityisesti panostettu. — Mielestäni se on hyvällä tapaa yksinkertainen ja sitä on helppo käyttää. Sovelluksen tarkoituksena on myös tarjota käyttäjälle tiedonvälitystä reaaliajassa — esimerkiksi ajojen tuloksia. — Mobiili on nykypäivää ja sieltä se tieto etsitään. Viime vuonna sovellusta ladattiin 8000 kertaa, joka oli 3000 enemmän tavoitteesta. Applikaation budjetti oli viime vuonna vaatimaton. Tänä vuonna se on kasvanut kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin ilmainen wifi on parantunut Kaupungin ilmaisen wifin sijaintipaikat tapahtuma-alueella ovat samat kuin viime vuonna, mutta kaupunki on saanut wifin tueksi Elisan siirrettäviä tukiasemia esimerkiksi livelähetysten ja Snapchat -videoiden reaaliaikaiseen lähettämiseen. — Suomalaiset käyttävät enimmäkseen liittymänsä mobiilidataa. Ilmainen wifi on pääasiassa tarkoitettu ulkomaalaisille, jotta heidän ei tarvitse kärsiä kalliista roaming -maksuista. Wifi takkuili hieman viime vuoden ajojen aikaan. Syynä oli järjestäjät yllättänyt ihmismäärä, mutta siihenkin on tänä vuonna varauduttu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/08/Imatran%20ajojen%20reaaliaikaiset%20tulokset%20l%C3%B6ytyv%C3%A4t%20k%C3%A4tev%C3%A4sti%20takataskusta%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Imatranajo%20-sovellus%20on%20katsojien%20k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4%20t%C3%A4n%C3%A4kin%20vuonna/2017522447438/4