Uutinen

Etelä-Saimaa: Yle: Putinin erikoiskone kierteli Suomen rajan lähellä perjantaina Erikoisvalmisteinen Tupolev Tu-214SR lensi perjantaina pitkät tovit lähellä Suomen rajaa, uutisoi Yle. Konetta käytetään pääasiassa presidentti Vladimir Putinin tai Dmitri Medvedevin vierailujen yhteydessä. Koneen avulla varmistetaan valtionjohdon linkkiyhteyksiä Kremliin maan johtojärjestelmään, kun Venäjän johto on liikkeellä. Kone on lentänyt aiemmin muun muassa Laatokan tuntumassa, kun Putin on viettänyt aikaa esimerkiksi mökillään. Tällä hetkellä Putin on G20-huippukokouksessa Saksan Hampurissa. Päivän aikana kone on käynyt noin kymmenen kilometrin päässä Imatrasta ja vajaan sadan kilometrin päässä Savonlinnasta. Kone oli väistänyt Finnairin Hongkongista saapuvaa konetta vaihtamalla hetkellisesti paikkaa. Illalla se palasi takaisin Moskovaan, mistä se oli aamulla lähtenytkin. Presidentinhallinnolla on kaksi erikoisvalmisteltua konetta, jotka voi tunnistaa erityisestä antennikotelosta. Lue koko uutinen:

