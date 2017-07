Uutinen

Etelä-Saimaa: Uudistus uhkaa halkaista Parikkalan lomitusalueen kahtia Maakuntahallinnon aloituksen siirtyminen vuoteen 2020 on helpotus ainakin maatalouslomittajille. Ennen hallituksen keskiviikkoisia aikataulupäätöksiä lomitusjärjestelmän pelättiin suistuvan kaaokseen vuoden 2019 alussa. Jos uudistus olisi tullut voimaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, maatalouslomituksen siirto kunnilta maakunnille olisi pitänyt valmistella puolessatoista vuodessa. Samanaikaisesti on määrä toteuttaa lomitusjärjestelmän uudistus. — Olemme niin pieni yksikkö jopa kuntien sisällä, että jäämme muiden hallinnonalojen jalkoihin. Lomituspalveluihin on kuitenkin tulossa kovia muutoksia, Parikkalan kunnan lomituspalvelupäällikkö Liisa Heino toteaa. Parikkalan lomitusalueella ei ole varmuutta edes tulevista rajoista. Kunta vastaa Imatran pohjoispuolisen Etelä-Karjalan ohella osittain myös Savonlinnan ja Enonkosken maatalouslomituksesta. Noin 40 prosenttia asiakastiloista sijaitsee Savon puolella. Jos lomitusalueiden rajat vedetään maakuntien mukaan, hyvin toiminut yhteys Savon suuntaan katkeaa. Tämä herättää huolta sekä lomittajissa että maatalousyrittäjissä. — Maakuntien välistä yhteistyötä on toivottu lisää eri yhteyksissä, mutta meidän osaltamme yhteistyö aiotaan lopettaa. Aikataulun venyminen antaa Heinon mukaan lisää aikaa sopeuttaa nykyinen toiminta tulevaan ja ehkä miettiä lomituksen osalta kokonaan uutta ratkaisua. Etelä-Karjalan alueella toimiva lomitusyksikkö näet tulisi olemaan yksi maan pienimmistä. — Huonoa on tietysti se, että epätietoisuuden aika jatkuu. Lausuntokierrokselle ehtinyt maatalouden lomitusjärjestelmän uudistamistyöryhmän loppuraportti herättää monia kysymyksiä alan ammattilaisissa. Jos lomituspalveluille varataan vuosittain kiinteä määräraha maakunnalliseen budjettiin, ei ole mitään takeita siitä, että ennakkoarvio vastaa todellista tarvetta. — Jätetäänkö silloin loppuvuoden lakisääteiset lomitukset hoitamatta? Vuosilomapäivän pituuden rajaaminen 18:aan tuntiin tuntuu sekin epäilyttävältä. Lomittajan pitää voida suorittaa välttämättömät eläinten hoitotyöt esimerkiksi poikimisen yhteydessä, vaikka työtunnit tulisivat täyteen. Jos tilalle lähetetään tästä lasku, lomituksen perusidea romuttuu. Lomittajien täysiaikainen työllistyminen mainittiin uudistuksen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Nyt työt uhkaavat jopa vähetä, sillä muun muassa valtaosa hevostiloista on jäämässä vaille lomaoikeutta. Lisäksi epävarma tilanne on saanut jotkut maatalousyrittäjät harkitsemaan yksityisiin lomituspalveluihin siirtymistä. Lue koko uutinen:

