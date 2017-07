Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan kanavan laittomasta rajanylityksestä kiinniotettu suomalainen joutuu jäämään Viipuriin tutkinnan ajaksi Saimaan kanavan laittomasta rajanylityksestä sunnuntaina Venäjällä kiinniotettu suomalainen joutuu jäämään Viipuriin tutkinnan ajaksi. Aiemmin Etelä-Saimaassa on kerrottu, että tutkinta voi kestää jopa kuukauden. Suomen Pietarin konsuli Virpi Hanhikoski kertoo kuitenkin, että nyt tutkinnan oletetaan sujuvan lyhyessä ajassa. — Hän vastaa asiaan vapaalta, eli saa valita itse missä hän majoittuu Viipurissa. Oman majoittumisensa hän maksaa itse, Hanhikoski kertoo. Alunperin toinen vaihtoehto oli tutkintavankeus. Hanhikoski on ollut yhteydessä suomalaiseen, jonka täytyy nyt vain odottaa, että tutkinta valmistuu. — Vallitsevaan tilanteeseen täytyy nyt vain mukautua. Aikaisemmin kiinniotettuna ollut Tornator 1 -aluksen kapteeni vapautettiin jo aiemmin. — Saamieni tietojen mukaan hän on palannut Suomeen, kertoo Hanhikoski. Venäläisviranomaiset ottivat kaksi suomalaista kiinni sunnuntaina Saimaan kanavalla sattuneen laittoman rajanylityksen takia. Syynä oli viisumin puuttuminen toisen miehen passista. Lue koko uutinen:

