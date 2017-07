Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi ohjeistaa pitämään kuvauskopterit maassa Imatran ajoissa Poliisi ohjeistaa pitämään kuvauskopterit maassa Imatran ajojen alueella tapahtuman aikana. Ajojen turvallisuussuunnitelman hyväksynyt ylikomisario Seppo Immosen mukaan pienen kuvauskopterien käyttäjiä kehotetaan lukemaan käytöstä annetut määräykset Trafin sivuilta. Trafilta haettavaan ilmatilan käytön rajoittamiseen ei ole ryhdytty. Tällaista menettelyä käytettiin, kun puolustusvoimat esitteli kesäkuussa Lappeenrannassa sataman alueella omaa lennokkitoimintaansa. Immonen muistuttaa, että poliisi voi kieltää ilma-alusten käytön, jos niistä aiheutuu vaaraa yleisellä järjestykselle ja turvallisuudelle. Vaaran aiheuttaa esimerkiksi kopterin lennättäminen yleisöjoukon yläpuolella. Kuvauskopterit eli dronet ovat lisääntyneet Suomessa vauhdilla. Trafiin rekisteröityneitä kopterien ja lennokkien käyttäjiä oli maaliskuussa 1 500. — Viimeisin käyttäjämäärä on 2 000, ylitarkastaja Mika Saalasti kuvaa tilanteen nopeaa kehittymistä. Kopterien käyttäjät harrastavat Trafin tilastoinnin perusteella pääasiallisesti ilmakuvausta ja sähkölinjojen kuvausta. Tällaisessa käytössä lennättäjiltä ei vaadita lentotyölupaa, mutta vuonna 2015 annetun määräyksen mukaan käyttäjän on rekisteröidyttävä ja tekniset tiedot käytettävät kauko-ohjattavasta laitteesta. Ilmatila on lähtökohtaisesti vapaata lennättämiseen, mutta lennättäjillä on vastuu turvallisuudesta, ja Saalastin mukaan heillä on muiden ilma-alusten ohjaajien tapaan velvollisuus selvittää rajoitukset ilmatilan käytössä. Pysyvien rajoitusten lisäksi Trafilta on mahdollisuus hakea tilapäisiä rajoituksia. Tällaisia on haettu turvallisuuden varmistamiseksi joihinkin suuriin yleisötapahtumiin. Rajoituksia on käytetty esimerkiksi lestadiolaisten Suviseuroissa ja seuraavaksi ilmatilaa rauhoitetaan Turussa The Tall Ships Races -tapahtumassa. Etelä-Karjalassa pysyviä lentorajoituksia on Lappeenrannan lentokentän alueella ja ympäristössä sekä rajan pinnassa. Rajavyöhyke on lentokieltoaluetta, mutta myös rajavyöhykettä leveämpi ADIZ-alueella on rajoituksia ilmantilan käytölle. Rajoitukset koskevat myös dronelennättäjiä, joiden on annettava muilla ilma-aluksilla liikkuvien tavoin lentosuunnitelmasta ilmatilan käytöstä tuntia ennen lennätystä. Imatralla tämä ilmapuolustuksen tunnistusalueen takaraja menee Vuoksessa terästehtaan kaakkoispuolella ja jatkuu siitä koilliseen kohti Jäppilänniemeä Immalanjärvessä. Rautjärven ja Parikkalan kohdalla vyöhykkeessä on pullistuma, joka jättää sekä Simpeleen että Parikkalan taajamat ennakkoilmoituksen vaativalle ADIZ-vyöhykkeelle. Lue koko uutinen:

