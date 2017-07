Pien-Saimaan Koneenselän hapettomalle pohjalle luvassa apua aurinkoenergialla toimivasta pumpusta

Kuva: Mika Stranden

Pien-Saimaan tilaa ryhdytään parantamaan aurinkoenergian voimin. Lappeenrannan teknillinen yliopisto suunnittelee Taipalsaaren Koneenselälle vedenpumppauslautan, jonka pumppu saa tarvitsemansa sähkön lautalle asennetuista aurinkopaneeleista.

Ponttonilautasta tulee noin 50 neliömetrin kokoinen. Riku Smolander

Lautan on määrä olla käytössä ensi kesänä, ja se tekee työtään sulan veden aikana.



Hapekasta pintavettä hapettomaan pohjaan

Pumppu siirtää hapekasta pintavettä hapen vähyydestä tai suoranaisesta happikadosta kärsivään Koneenselän syvänteeseen. Näin kertoo Pien-Saimaa-asiantuntija Raija Aura Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta.

Koneenselän pohja on Pien-Saimaan yksi pahimmista happikatoalueista. Kun alusvesi muuttuu hapettomaksi, pohjakerrostumista liukenee veteen fosforia, ja näin käynnistyy järven sisäinen kuormitus. Tämä estetään, kun alusveteen saadaan lisää happea.



4,5 kilowatin aurinkovoimala

Pumppauslauttaa suunnitteleva yliopiston tutkimusapulainen Riku Smolander kertoo, että ponttonilautasta tulee noin 50 neliömetrin kokoinen. Lautalle asennetaan 18 aurinkopaneelia, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on noin 4,5 kilowattia. Kunkin paneelin nimellisteho on 260 wattia.

Pumpun teho on noin kaksi kilowattia. Se pumppaa vettä noin 1,6 kuutiometriä sekunnissa.

Smolander kertoo, että aurinkopaneelien määrä mitoitetaan tarkoituksella pumpun nimellistehoa suuremmaksi, jotta pumppu saa riittävästi virtaa myös pilvisellä säällä. Hän suunnittelee vedenpumppauslauttaa osana opinnäytetyötään.



Paikka voidaan valita vapaasti

Raija Aura kertoo, että pumppauslauttoja on käytössä muun muassa Lahden Vesijärvellä sekä Mikkelin alapuolisella Saimaalla. Nämä lautat saavat sähkönsä kaapelia pitkin, mutta pitkän kaapelin vetäminen on kallista. Pien-Saimaalle tuleva pumppauslautta on ensimmäinen, joka toimii aurinkovoimalla.

Aurinkopaneelien ansiosta lautan paikka voidaan valita vapaasti. Se parkkeerataan Koneenselälle 15 metrin syvänteen kohdalle.

Lautan on määrä olla paikoillaan ainakin kahden kesän ajan. Näin kerätään tietoa pumppauksen toimivuudesta.



Tutkimuslautta mittaa ennen ja jälkeen pumpun

Pien-Saimaalla vuodesta 2010 lähtien toiminut automaattinen mittauslautta siirretään Piiluvanselältä Taipalsaaren Koneenselälle. Jatkuvatoiminen lautta mittaa vesialueen tilaa ennen pumppauslautan tuloa sekä lautan käyttöönoton jälkeen. Mittauslautta jää Koneenselälle Auran mukaan joksikin aikaa.

Koneenselkä on yksi Pien-Saimaan huonokuntoisimpia vesialueita. Sitä rasittavat vielä huonokuntoisempi Lavikanlahti sekä Kiihansuon turvetuotantoalue.



Lautta siirtyy tutkimuksen painopisteeseen

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen saama jatkuvatoimisen mittauslautta tutki ensi vuosinaan Taipalsaaren Riutanselän tilaa. Auran mukaan mittauksissa selvisi, että Riutanselän syvänteen happipitoisuus hupenee olemattomiin, lähelle kriisirajaa.

Riutanselältä mittauslautta siirtyi Piiluvanselälle. Se mittasi veden tilaa ennen Kivisalmen pumppaamon käyttöönottoa sekä käyttöönoton jälkeen.

Mittaukset toivat esiin sen, miten hyvin pumppaamo sekoittaa Piiluvanselän ja Sunisenselän vesikerrostumia. Pohjakerrokset pysyvät koko ajan hapekkaina, eikä vesi pääse kunnolla kerrostumaan. Veden hyvä sekoittuminen tuli Auran mukaan osin yllätyksenä.

Viime aikoina on saatu viitteitä siitä, että Kivisalmen pumppaamo vaikuttaisi myönteisesti myös Riutanselän tilaan.

Muutaman vuoden päästä mittauslautta voidaan Auran mukaan siirtää taas toiseen paikkaan.