Uutinen

Etelä-Saimaa: Palkkatöistä oman itsensä kesätyöllistäjäksi — ammattiopiskelija Konsta Lappalainen ryhtyi ruokolahtelaiseksi yrittäjäksi Ruokolahtelainen ammattiopiskelija Konsta Lappalainen on nyt itse oma pomonsa. Lappalainen on perustanut Vuoksen 4H-yhdistyksen kautta oman yhden miehen yrityksen. Päätoimialoja on muun muassa vanhusapupalvelu. Ensimmäiset nurmenleikkuut on tehty, ja mukavalta tuntuu. Lappalainen oli alkukesän töissä rautakaupan puutarhapuolella. Vihersesonki loppui juhannukseen. Jo sitä ennen nuori mies oli alkanut pohtia, mitä tapahtuu seuraavaksi. Oma firma alkoi tuntua houkuttelevalta varsinkin, kun konsulttiapua löytyy läheltä. Lappalaisen isällä on yrittäjäkokemusta pitkältä ajalta. Isäukosta Lappalainen rekrytoi itselleen myös yritysohjaajan, jollainen 4H-yrittäjällä kuuluu olla. Niin syntyi Ruokolahdelle yritys nimeltä K.-L. Monialapalvelut. Vanhusten auttamisen lisäksi Lappalainen on valmis moneen muuhunkin palvelutoimeen. Mökkitalkkarin pikkuhommat sujuvat. Työkaluja löytyy isän pakista. Puhetyö on harrastajanäyttelijällä myös hanskassa, joten kaikenlaiset juontokeikat kiinnostavat. Lisäarvoaan bisnesten rakentelulle antaa ammattiopintokokemus. Lappalainen opiskelee ammattiopisto Sammossa tarjoilijaksi. — Ensimmäinen lukuvuosi oli keittiöpainotteinen. Leivonnaisten valmistaminen itse kuuluu myös yritykseni toimialaan, Lappalainen markkinoi. Lappalainen kertoo miettineensä, että mikään ei estä ruokalistan laajentamista tulevaisuudessa. Mielessä on käväissyt oikeaksi ravintoloitsijaksi ryhtyminen isona. — Ruokolahdella yrittämiseen suhtaudutaan hyvin myönteisesti, kunnan nuorisovaltuuston puheenjohtajana vaikuttava Lappalainen sanoo kokeneensa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/07/Palkkat%C3%B6ist%C3%A4%20oman%20itsens%C3%A4%20kes%C3%A4ty%C3%B6llist%C3%A4j%C3%A4ksi%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89ammattiopiskelija%20Konsta%20Lappalainen%20ryhtyi%20ruokolahtelaiseksi%20yritt%C3%A4j%C3%A4ksi/2017522440480/4