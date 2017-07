Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaisseurat pelkäävät kaikkien muiden harjoitusolosuhteiden kohennuksen jäävän jäähallin jyräämäksi Pienten lajien edustajat pelkäävät jäähallin jyräävän muut toiveet harjoitusolosuhteiden parantamisesta. Suurin huoli taas kerran ohi lipuvasta monitoimihallista on yleisurheilijoilla. — Pelko on suuri, että siihen suuntaan mennään, että unohdetaan taas muut, Lappeenrannan Urheilu-Miesten puheenjohtaja Mauri Auvinen sanoo. Lappeenrannassa on vastikään tehty sekä jäähalliraportti Kisapuiston katto-ongelmien pakottamana että uusi selvitys maakunta-areenasta. Uudesta jäähallista tai vanhan katon korjaamisesta on tehtävä joku linjaus kesän jälkeen. Se ratkaissee vuosikymmeniksi myös sisäharjoittelutilojen kohtalon. — Monitoimihallin tarve on ollut esillä 1980-luvulta lähtien. Erilaisilla väliaikaisratkaisuilla olosuhteita on yritetty parantaa, mutta ratkaisut ovat olleet hyvin puutteellisia, Auvinen sanoo. Useita huolia Lappeenrannan Urheilu-Miehet oli kutsunut torstaiksi koolle muiden lajien edustajia sekä tiedotusvälineitä kuulemaan huolia ja keskustelemaan monitoimihallista. — Tilapäisratkaisu, jossa yleisurheilulle arvotaan joku juoksusuora, ei mahdollista kunnollista harjoittelua. Kiertävä rata ja hallin monikäyttöisyys palvelevat kaikkia, Auvinen toteaa. Auvisen mukaan myös Lappeenrannan kouluverkon uudistaminen uhkaa viedä monta harjoitustilaa. — Yleisurheilussa ei ole mahdollista järjestää harjoituskaudella mitään alle 10-vuotiaille, koska tiloja ei ole. Jos nyt ei saada parempia olosuhteita, meidän on enää vaikea taistella tuulimyllyjä vastaan. Väliinputoajana yleisurheilu Pahin väliinputoaja harjoitusolosuhteissa on Lappeenrannassa jo vuosia ollut yleisurheilu. — Toivon, että päättäjät ymmärtäisivät, että me kaikki olemme pulassa. Jos urheilutalo on remontin vuoksi suljettu yhden talven, kyllä siinä koko Pohjolankatu on pulassa, LUM:n valmennuspäällikkö Tommi Viskari viittaa myös koulujen ongelmiin. LUM maksaa talviharjoituskaudella harjoitusmatkoja Pajulahteen ja tukee urheilijoiden harjoitusleirejä Viskarin mukaan kymmenillä tuhansilla euroilla joka vuosi. — Toivoisin, että yhteiskunta arvostaisi tätä työtä, mitä teemme. Kyllä meille ymmärrystä löytyy, mutta että olisi halu ja uskallus tehdä päätöksiä olosuhteista. Mauri Auvisen mallissa sisähallissa olisi kiertävä 200 metrin rata ja kaikki yleisurheilun suorituspaikat. — Lähtökohta pitää olla, että yhden lajin ehdoilla ei ratkaisuja tehdä, vaan on otettava huomioon tulevaisuus, eri lajien harrastajat ja kuntoilijat sekä ihmisten vapaa-aika. Lue koko uutinen:

