Etelä-Saimaa: Lappeenrannan tax free -myynti kasvoi 12 prosenttia kesäkuussa — kasvu on maan vaatimattomimpia Tax free -myynti kasvoi Lappeenrannassa kesäkuussa 12 prosenttia verrattuna edellisen vuoden kesäkuuhun, kertoo Global Blue Finlandin myyntitilasto. Kasvu on vaatimattomimmasta päästä muiden kaupunkien kasvuun verrattuna. Pohjoisessa esimerkiksi Ivalossa kasvua oli 97 prosenttia ja Rovaniemellä 82 prosenttia vuoden takaiseen. Vain Helsingissä ja Kouvolassa kasvu on ollut Lappeenrantaa heikompaa. Koko vuoden aikana kasvua viime vuoteen verrattuna on ollut Lappeenrannassa 39 prosenttia. Siinäkin kaupunki sijoittuu häntäpäähän. Kaupungin osuus koko maan tax tree -myynnistä oli kesäkuussa 15,2 prosenttia. Koko vuoden osalta lukema on 19,9 prosenttia, joten lähes viidennes verovapaista ostoksista tänä vuonna on tehty Lappeenrannassa. Valtaosan ostoksista tekevät venäläiset ja kiinalaiset. Venäläisten osuus koko maan tax free -myynnistä oli kesäkuussa 43,4 prosenttia ja kiinalaisten 40,5 prosenttia. Lue koko uutinen:

