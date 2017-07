Uutinen

Etelä-Saimaa: Lama nostaa hintoja ja seitsemän muuta myyttiä kirpputoreista Kesä ja lama näkyvät kirpputoreilla? Lappeenrannan kirpputoreilla heinäkuun ensimmäisellä viikolla asiakaskuntaa riitti jonoksi asti. Vilma’s second hand-kirpputorin omistaja Leena Kuntola kertoo, että itsepalvelukirpputorilla tavara myydään ja vuokrataan pöytiä paljon. — Hiljaisia hetkiä on ollut harvakseltaan. Heinäkuu on loppuunmyyty. Eniten myyntiin vaikuttavat juhlapyhät, jolloin on vähemmän asiakkaita. Punaisen ristin ylläpitämän Kontin myymälänhoitaja Merja Pykkö-Sopanen puolestaan kertoo, että heillä on kiireisintä ennen juhannusta. Hän on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että asiakaskunta on monipuolistunut. — Venäläisiä asiakkaita on näkynyt viimeisen puolen vuoden ajan ja heitä on kesän alkaessa tullut lisää. Kierrätys ei kiinnosta? Kierrätyskeskuksesta ja itsepalvelukirpputorilta kerrotaan, että asiakaskunta on viimeisen parin vuoden aikana laajentunut. Kuntola arvelee sen johtuvan kierrätystrendistä. Kyllikki Näppi ostaa kirpputoreilta, koska arvostaa kierrätystä. Tällä hetkellä hän etsii mekkoa, jota hän voisi käyttää juhlissa. Hän ei halua ostaa mekkoa uutena. — Käyn kirpputoreilla viikottain ja vien itsekin tavaraa usein kierrätykseen. Pikku tavara ei mene kaupaksi? Kirpputoreilla myös pienten esineiden kauppa käy. Kontista kerrotaan, että myydyimpiä tuotteita ovat naisten vaatteet. Toiseksi eniten myydään erilaisia astioita. Mervi Pekki käy säännöllisesti kirpputoreilla, ja yleensä mukaan tarttuu koriste-esineitä. — Useimmiten ostan kirpputoreilta vaatteita tyttärelle ja sisustustavaraa, joka miellyttää silmää. Kyllikki Näppikin vierailee usein kirpputoreilla katselemassa sisustustavaroita ja astioita. — Tykkään erilaisista koristeastioista. Tiedän, että monet etsivät arvokkaita astioita, mutta itse en harrasta niitä. Hinnat ovat karanneet käsistä? Kontin myymälänhoitaja Merja Pykkö-Sopanen kertoo, että kierrätystavaratalon henkilökunta hinnoittelee tuotteet. — Käytämme harkintaa ja nettiä avuksi. Vertaamme yleensä hintoja myös vähittäistavarakaupan hintoihin. Itsepalvelukirpputoreilla puolestaan myyjä itse hinnoittelee tuotteensa. — Yleistä hintatason nousua en ole havainnut. Hinnat vaihtelevat myyjän mukaan, pohtii Mervi Pekki. Vilma Hautoniemi on samaa mieltä. Hän ostaa kirpputoreilta usein merkkivaatteita. — Kirpputorilla etsimällä voi löytää merkkituotteita hyvinkin halvalla, mutta se vaatii sinnikkyyttä ja aikaa. Kirpputoreilla myydään vain roskaa? Merja Pykkö-Sopanen kertoo, että Kontin periaatteeseen kuuluu myydä kaikki, mikä kierrätykseen lahjoitetaan. — Emme myy likaisia ja rikkinäisiä vaatteita, mutta onneksi niitä tulee harvoin. Ihmiset lahjoittavat suurimmaksi osaksi laadukasta tavaraa. Lumi Perttu ostaa usein kirpputoreilta ja kertoo, että hänen mielestään itsepalvelukirpputorien tavaran laatu ei ole huonontunut. Hän on viime vuosina tehnyt hyviä löytöjä. — Olen esimerkiksi löytänyt kirpputorilta siistissä kunnossa olevat merkkikengät. Ammattimyyjät valtaavat kirpputoripaikat? Muutama vuosi sitten Helsingin itsepalvelukirpputoreilla huolenaiheena oli ammattimyyjien valtaamat kirpputoripaikat. Vilma’s second handin omistaja Leena Kuntola ei ole havainnut Lappeenrannassa samantapaista ilmiötä. — Meille tulee jatkuvasti uusia myyjiä. He ovat tavallisia ihmisiä, jotka myyvät ylijäämätavaraa. Alennusmyynneistä saa halvemmalla? Kirpputorikansa on sitä mieltä, että uusina alennuksesta ostetut vaatteet eivät ole halvempia tai parempia kuin kirpputorilla. Erityisesti huonekalujen hinnat ovat kirpputoreilla edullisempia kun tavallisissa kaupoissa. Lumi Perttu etsii farkkutakkia kirpputorilta, koska ketjuvaateliikkeiden alennusrekeistä on hankala löytää hyvänlaatuisia, halpoja farkkutuotteita. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että jotkut tuotteet kannattaa ostaa uusina. — T-paidat ostan mielummin uutena. Ne kuluvat nopeasti ja uuden saa melkein samalla rahalla kuin käytettynä. Mervi Pekki puolestaan pohtii, että alennukseen päätyy tavara, jota kukaan ei muutenkaan ostaisi. — Muoti määrää, mikä on halpaa, mutta se mikä on halpaa ei ole välttämättä hyvää. Nettikirpputorit vievät asiakkaat? Facebook-kirpputorien on arveltu vievän asiakkaat, mutta lappeenrantalaiset kirpputoriyrittäjät eivät ole facebook-kirpputoreista huolissaan. Mervi Pekin mielestä nettikirpputorien hinnat ovat usein korkeampia. Hän arvelee sen johtuvan vaivasta joka aiheutuu postikuluista. Pekki myös pohtii , että kynnys ostaa verkosta on suurempi. Kyllikki Näppi on samaa mieltä. Hän on katsellut facebook-kirpputorien tarjontaa, mutta ei ole ostanut mitään. — Rima nousee heräteostosten kohdalla netissä, sillä tavaraa ei voi etukäteen kosketella. Lue koko uutinen:

