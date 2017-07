Uutinen

Etelä-Saimaa: Irina perjantaina Imatralla - toivoo hikistä menoa Irina esiintyy Imatralla Virran puistossa Pitstop Party -tapahtumassa perjantai-iltana. Kuntosalitreeninsä jälkeen tavoitettu artisti kertoo nauttivansa niin kesällä keikkailusta kuin itse kesästäkin täysin siemauksin. — Tämä on ihanaa aikaa, lapsilla on lomaa ja päivisin ehtii tehdä enemmän. Varsinkin aamuisin on kesälomamoodi, kun ei tarvitse olla seitsemältä laittamassa aamupalaa. Se sopii hyvin yötyöläiselle, hän kuvailee. Varsinaista kesälomaa Irina ei ehdi pitää, mutta sanoo kesän aikataulun olevan sopivan kiva. — Rentoutumiseen riittävät ihan perusjutut. Lenkkeily on ykköskeino, ja sitten lapsien kanssa löhöily, leffailtojen pitäminen tai kavereiden tapaaminen. Espanjan lämmöstä levyjulkkareille Alkuvuosi oli hieman kiireisempää aikaa. Huhtikuussa Irina julkaisi uuden albuminsa Seitsemän, ja keväällä tv:stä ulos tullut Vain Elämää kuvattiin talvella Espanjassa. Niihin kuvauksiin hän lähtisi koska vain uudestaan. -Oli tosi kivaa päästä juttelemaan kollegoiden kanssa pintaa syvemmin ja tutustumaan oikeasti. Vaikka aiemmin en tykännyt Yöstä tai piitannut Olli Lindholmistakaan, pääsin näkemään, että sille on syynsä miksi ura on mitä on ja mikä on suosion salaisuus. Kuitenkaan ihminen ei ole koskaan yhtä kuin musiikki. Ohjelmasta jäi käteen myös biisejä monipuolistamaan keikkaohjelmistoa. — Muutamia, yhdestä kolmeen biisiä ollaan vedetty keikoilla, Irina kertoo ja mainitsee esimerkkeinä Nikke Ankaran Bang Bang ja Robinin Sua Varten -biisit. Uuden albumin tekoprosessia artisti kuvailee pitkäksi, mutta alun tuskailun ja kipuilun jälkeen hauskaksi. Levyn ulos saamiseen meni sen tekemisen aloittamisesta kaksi vuotta. Vain Elämää -ohjelman takia levy-yhtiökin halusi siirtää julkaisun syksyltä keväälle. Pitkään hiottuun albumiin Irina on hyvin tyytyväinen. — Se on varsin ehyt ja tasapainoinen kokonaisuus. Varmaan niistä teksteistä kuulee että mä oon jo nelikymppinen, siellä on sellainen tietynlainen armollisuus ihmistä kohtaan. Aika kunnian saa -kappaleesta kaikki oikeastaan lähti, tykkään siitä kovin. Päätösraita Kuljetaan tämä loppuun, joka on Sara-yhtyeen Joa Korhosen käsialaa, on valtavan kaunis biisi, siinä tekstissä on ihana ajatus. Imatralle hikoilemaan Imatralla Irinan on pakko päästä lenkkeilemään Vuoksen varrelle. — Se on ihan ehdottomia voimapaikkojani. Irina arvioi käyneensä Imatralla esiintymässä reippaasti toista kymmentä kertaa. — Imatralla on aina ollut kiva meininki. Keväällä kun oltiin Osmo’s Cosmos -baarissa, oli hyvä ja hikinen meno. Toivottavasti perjantaina on hyvä sää ja saadaan samanlaista menoa, artisti nauraa. Perjantain keikasta hän ei osaa vielä koko ohjelmistoa paljastaa, ja tunnustaa pahan tapansa suunnitella setti vain kymmeniä minuutteja ennen lavalle menoa. — Varmasti kuullaan suurimmat hitit, uudelta albumilta biisejä ja joitakin Vain Elämää -biisejä. Ainakin tulee vauhdikas keikka! Lue koko uutinen:

