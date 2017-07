Uutinen

Etelä-Saimaa: Ilkivaltaa Joutsenossa — toista sataa metriä sähkökaapelia levitetty maastoon Joutsenossa on tehty ilkivaltaa. Verkonrakennusyhtiö Elveran sähkökaapeleita on kelattu auki maastoon ja kaapeleita on myös katkottu. — Kaapeleita on oikaistu maastoon ehkä 150—200 metrin verran, kertoo Elveran verkostomestari Topi Kangas. Kankaan mukaan aukilevitellyt kaapelit ovat nyt käyttökelvottomia. — Ei ole tiedossa, mitä niille on tehty, joten niitä ei voi käyttää. Kaapeleita on myös katkottu, ja kaapelin sisältä on punottu esiin kupariköynnöstä. — Tilanne näyttää vähän siltä, että hommat olisivat jääneet kesken. Liekö tekijä säikähtänyt jotain, Kangas arvelee. Tuhannen euron menetys Tapaus sattui Elveran Joutsenon väliaikaisella varastoalueella lähellä Ahvenlampea. Alueella on tarkoitus aloittaa suuret kaapelointityöt ensi viikolla. — Töiden etenemiseen ilkivalta ei vaikuta, mutta joudumme tilaamaan uutta kaapelia. Kangas kertoo, että ilkivallasta aiheutuu yritykselle noin tuhannen euron kulut. — Jos kaapeleita joudutaan jatkamaan sen takia, että osa kaapeleista on nyt lyhyempiä, niin silloin kustannukset nousevat. Kankaan mukaan tuhotyöt on tehty torstai-illan ja perjantai-aamun välisenä aikana. Hän kertoo, että tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Kupari kiinnostaa Rikosylikonstaapeli Antti Kaipia Kaakkois-Suomen poliisista kertoo että puhtaasti ilkivaltana tehdyt kaapelinlevittämiset ovat suhteellisen harvinaisia. Sen sijaan metallit kiinnostavat varkaita. — Tietyt kaverit etsivät kuparia. Näitä tapauksia tulee vastaan aina silloin tällöin, Kaipia kertoo. Lue koko uutinen:

