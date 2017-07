Uutinen

Etelä-Saimaa: Eläinten omat tilit lisääntyvät somessa – Tutkija: eläinten inhimillistäminen suuressa roolissa Lola-koiralla oli hyvä päivä. Lenkillä pääsi tutustumaan panssarivaunuun, ja totta kai siitä piti ottaa kuva. Nykyaikainen somekoira jakaa kuvan suositussa Instagram-sovelluksessa. Lola ei tietenkään itse päivitä sometiliään. Sen tekee Lolan lenkittäjä Jouni Häkkinen, joka on perustanut koiralle kokonaan oman tilin. — Koira ei ole minun, vaan tyttäreni Maija Häkkisen. Sen takia koirakuvien laittaminen omalle tilille ei oikein tuntunut sopivalta. Tein sitten koiralle oman tilin, johon laitan kuvia yhteisiltä lenkeiltämme, kertoo Jouni Häkkinen. Lemmikkien omat sometilit lisääntyvät ja kasvattavat suosiotaan jatkuvasti. Mahdollisesti Suomen suosituin somekoira on amerikanbulldog Kyösti, jonka Facebook-sivulla on 61 000 tykkääjää. Muita suosittuja some-eläimiä ovat esimerkiksi kääpiösnautserinelikko Makkosen pojat, joilla on 34 500 tykkääjää Facebookissa sekä Sämpy-kissa, jolla on tykkääjiä noin 33 000. Sekä Makkosen pojat että Sämpy ovat jo niin suosittuja, että niiden omistajat myyvät eläimiin liittyviä oheistuotteita. Sämpy-kuvista on myynnissä kirja ja kalenteri, ja Makkosen veljeksistä saa kuvia itselleen esimerkiksi magneettien muodossa. Suomalaiset eläinsomettajat jäävät silti vielä kauas kansanvälisistä tähdistä. Mahdollisesti kuuluisin internet-kissa on yhdysvaltalainen Grumpy Cat, jolla on Facebookissa 8,7 miljoonaa tykkääjää ja Instagramissa 2,3 miljoonaa seuraajaa. Sosiaalista mediaa tutkinut sosiaalispykologian tohtori Suvi Uski sanoo, että eläinten suosio johtuu ihmisten halusta osallistua sosiaaliseen mediaan. Oma elämä ei kuitenkaan tunnu kaikista tarpeeksi mielenkiintoiselta. — Ja ihmiset pitävät eläimistä todella paljon. Olemme pitäneet kotieläimiä tuhansia vuosia. Tällainen sisältö palvelee sekä tilin ylläpitäjää että yleisöä. Uski myös huomauttaa, että tileillä on paljon sellaista sisältöä, joissa ei välttämättä näytetä eläintä eläimenä vaan tekstien avulla tuodaan esiin niiden inhimillisiä piirteitä. Lappeenrantalaisen Lola-terrierin sometili on melko tuore ja seuraajiakin on vasta 110. Häkkinen teki tilin tämän kesän alussa. Tiliä seuraa monta saman rotuisen koiran profiilia ympäri maailmaa. — Teen tätä omaksi ja muiden harrastajien iloksi. On myös hauskaa näyttää vaikka australialaisille seuraajille, millaista Suomessa on. Suvi Uskin mukaan on inhimillistä, että kun itse pitää omasta lemmikistään, siitä tehdään päivityksiä. Häkkinenkin kertoo, että hän haluaa tilin avulla tuoda esille Lolan ilmeikkyyttä. — Vaikka eivät ne ilmeet välttämättä kaikille avaudu, jos koiraa ei tunne. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/07/El%C3%A4inten%20omat%20tilit%20lis%C3%A4%C3%A4ntyv%C3%A4t%20somessa%20%E2%80%93%20Tutkija%3A%20el%C3%A4inten%20inhimillist%C3%A4minen%20suuressa%20roolissa/2017122442658/4