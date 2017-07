Uutinen

Etelä-Saimaa: 48 neliötä, 38 kilometriä kotoa, 600 euron sähkölasku... — Tällainen on keskimääräinen suomalainen kesämökki Suomessa on 503 000 kesäasuntoa. Niistä 89 000 sijaitsee Kaakkois-Suomessa. Kaakkois-Suomessa tehtiin viime vuonna kaupat 618 kesämökistä. Luvussa eivät ole mukana niin sanotut kuivan maan mökit. Suomalaisen kesämökin pinta-ala on keskimäärin 48 neliömetriä. Mökeistä puolet on alle 40 neliömetrin suuruisia. Nykyisin rakennetaan isompia mökkejä. Tällä vuosikymmenellä rakennetun mökin pinta-ala on tyypillisesti 65 neliömetriä. Mökillä on keskimäärin seitsemän vuodetta, mutta niistä kolme on yleensä aina tyhjinä. 38 kilometriä kotoa Mökki sijaitsee linnuntietä 38 kilometrin päässä vakituisesta asunnosta ja 17 kilometrin päässä lähimmästä taajamasta. Helsinkiläisten mökkimatkat ovat yli kolme kertaa pitemmät. 72 prosenttia mökeistä on rakennettu rannalle ja 58 prosenttia järven tai lammen rannalle. Heinäkuun päivistä yli puolet kuluu mökillä. Myös kesäkuussa ja elokuussa mökillä asutaan useammin kuin vain viikonloppuina. 68 prosenttia mökkiläisistä ei poikkea mökillään talvella ja se on kylmillään. 77 prosenttia mökeistä on sähköistetty, tavallisesti liitetty sähköverkkoon. 93 prosentilla mökeistä on jääkaappi, 77 prosentilla televisio ja 79 prosentilla vene. Mökin suurin vuosittainen kuluerä on sähkö. Siihen menee keskimäärin 599 euroa vuodessa. Mökkikunta perii kiinteistöveroa keskimäärin 283 euroa. Mökin kohenteluun ja kunnossapitoon kuluu keskimäärin 2 555 euroa vuodessa. 53 prosenttia mökkiläisistä arvioi mökkinsä kunnon tyydyttäväksi. Hyväksi tai erinomaiseksi mökkinsä arvioi 36 prosenttia mökkiläisistä. Suurin osa mökkeilijöistä eläkkeellä 59 prosenttia mökkeilijöistä on eläkkeellä. Loput ovat palkkatöissä tai yrittäjinä. Mökkeilijä on keskimäärin 62-vuotias. Mökkeilevät perheet kertovat ansaitsevansa bruttona keskimäärin 6 268 euroa kuukaudessa. Perheistä 58 prosenttia asuu omakoti- tai paritalossa. Mökkiläisillä ei ole tapana kuluttaa rahojaan mökkikunnassa. Vain joka kolmannelle mökille ostetaan päivittäistavarat mökkikunnan kaupasta. 56 prosenttia ostaa elintarvikkeet ja juomat kotipaikkakuntansa kaupasta tai matkan varrelta. Muuttoa asumaan pysyvästi mökille tai edes mökkikuntaan harkitsee vain kaksi prosenttia. 87 prosenttia mökkiläisistä ei aio koskaan muuttaa mökkikuntaansa. Lähteet: Finnish Consulting Group: Mökkibarometri 2016, Otto Kannisto: Kesämökki: lähellä kotia ja kaksion kokoinen, Tieto & trendit 2017, Arja Tiihonen: Mökkikulttuuri muutoksessa, Tilastokeskus 2011 Lue koko uutinen:

