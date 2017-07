Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Fleecehupparin taskussa kaupantekijäisinä koiranraksuja ja huulirasvaa” — kirpparilla toisen romu on toisen aarre Kirpputoreilla voi tehdä mitä kummallisimpia löytöjä. Yhteisöpalvelu Facebookin suositussa Lappeenranta -ryhmässä ihmiset kertovat, mitkä löydöt ovat jääneet heidän mieleensä. Mieleenpainuvimpia tuotteita ovat olleet ne, joiden hinta ei ole vastannut tuotteen arvoa. — Suomi-kirppiksellä myytiin tyhjä kossupullo kahdella eurolla. — Pullo myytiin ”vanhana” 20 eurolla. Pohjassa luki Ikea. — Kaasunaamarista tehty taulu, jonka hintapyyntö oli 50 euroa. — Kontista löytyi Kalevalan hopeinen hirvenpääkaulakoru eurolla. Hauskuutta myyntipöydistä Lisäksi itse myyntipöydät ovat huvittaneet kirpputoreilla. — Pari vuotta sitten bongasin myyntipisteen, jossa melkein jokaisessa tuotteessa oli varashälytin, jopa Aku-Ankan taskukirjassa. — Kirpputorilla oli myyntipöytä, jonka lähes kaikki tuotteet oli hintalapussa kuvailtu upeiksi tai todella kauniiksi. Tuotteet näyttivät ihan tavallisilta vähän nuhjaantuneilta vaatekappaleilta, eivätkä olleet mitenkään erikoisen hienojakaan. Vanhoja kasvojenkuorinta-aineita Kirpputorikansan mielestä ei ole myöskään harvinaista, että kirpputorille eksyy tuotteita, jotka sinne eivät kuulu. — On tullut vastaan kasvojen kuorinta-aineita vuoden 2007 päiväyksellä. — Imatralla oli kolme täyttä lastenruoka purkkia neljällä eurolla. Kuka sitten ostaa ruokaa kirpparilta ja vielä lapselle. Sota-ajan kirjeitä rintamalta Lappeenranta- ryhmässä myös kerrotaan, että kirpputoriostoksista on paljastunut yllätyksiä. — Ostin fleecehupparin keväällä. Taskussa tuli kaupanpäällisenä hiuslenkki, hiuspinnejä, koiranraksuja ja huulirasva. — Kontista ostin 1940-luvun käsilaukun. Yllätyksenä sisätaskusta löytyi sota-ajan kirjeitä rintamalta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/07/%E2%80%9DFleecehupparin%20taskussa%20kaupantekij%C3%A4isin%C3%A4%20koiranraksuja%20ja%20huulirasvaa%E2%80%9D%20%E2%80%94%20kirpparilla%20toisen%20romu%20on%20toisen%20aarre/20171747/4