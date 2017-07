Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaari suunnittelee uusia pyöräreittejä — suositulle pyörälenkille osuva Toijantie kunnostetaan Taipalsaarella halutaan panostaa pyöräilyyn. Alustava suunnitelma on tehdä kahdeksan uutta pyöräreittiä ympäri kunnan. — Niistä pisin menisi Kyläniemeen asti ja tulisi Imatran kautta takaisin, kunnan yritysasiamies Pekka Nupponen kertoo. Kaakkois-Suomen ELY-keskus aikoo päällystää ja kunnostaa Toijansalmen ja Vehkataipaleen välisen Toijantien ensi vuonna. Nupponen sanoo, että uudet pyöräreitit suunnitellaan avattaviksi samassa aikataulussa Toijantien kunnostuksen kanssa. — Toijantie on hyvin keskeinen, sillä se kulkee kunnan läpi. Suunnitelma on vielä hyvin aikaisessa vaiheessa. Nupposen mukaan pyöräreittien yhteyteen suunnitellaan pysähdyspaikkoja, sadekatoksia, reittimerkintöjä ja jonkinlaista kartastoa. Toiveena on myös saada kuntaan vuokrattavia pyöriä, joista osa olisi sähköpyöriä. Nupposen mukaan suunnitelman toteuttamiseen löytyy tahtoa, mutta kaikki riippuu rahoituksesta. — Meillä ei vielä ole kontakteja rahoittajiin. Kesälomien jälkeen asiaa viedään eteenpäin. Kunta menestyy Kilometrikisassa Taipalsaaren kirkonkylällä on jo nyt mahdollista vuokrata pyöriä. M-market Taipalsaari vuokraa kahta pyörää. Aktiivisessa pyöräkunnassa järjestetään monia pyöräilytapahtumia, kuten kosteikkopyöräilyä ja jokakesäinen triathlon. Kunta pitää myös hallussaan Etelä-Karjalan parasta sijoitusta valtakunnallisen Kilometrikisan kuntasarjassa, jossa yksittäiset pyöräilijät kasvattavat kuntansa kilometrisaldoa. Taipalsaari on sarjassa tällä hetkellä kymmenentenä. Sijoitus saadaan jakamalla kilometrit kunnan väkiluvulla. Taipalsaarelainen Tuukka Kirsi osallistuu kisan piensarjaan kavereiden kesken perustetun joukkueen kanssa. Samalla hän myös kartoittaa kunnan saldoa. — Toukokuun alusta kilometrejä on kertynyt lähes kolmetuhatta. Osa kilometreistä tulee työmatkoista, sillä Kirsi pyöräilee töihin Lappeenrantaan. Hän kiittelee sitä, että Taipalsaaren ja Lappeenrannan välinen pyörätie on kokonaan valaistu. Sen sijaan Vehkataipaleen kautta Lappeenrantaan ajaessa saa varoa rekkaliikennettä, sillä tie on melko kapea. Aktiivinen pyöräilijä Teemu Keränen arvelee taipalsaarelaisten pyöräilyinnon syyksi kauniita maisemia ja hyviä pyöräreittejä sekä maantie- että maastopyöräilyyn. Taipalsaarelainen Keränen pyöräilee vuoden ympäri ja sanoo pyöräteiden talvikunnossapidon olevan hyvällä mallilla. Autoilijoilta Keränen toivoisi enemmän hienovaraisuutta pyöräilijää ohittaessa. Monet ohittavat hyvin läheltä. — Pyöräreittejä voisi myös merkitä paremmin. Kunnan alustava suunnitelma vastaisi sekä Kirsin että Keräsen toiveisiin hyvin. Kirsi uskoo, että Toijantien päällystäminen toisi vaihtelua reitteihin. Päivitetty 6.7. kello 13:54. Otettu otsikosta sana "alustavasti" pois. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/06/Taipalsaari%20suunnittelee%20uusia%20py%C3%B6r%C3%A4reittej%C3%A4%20%E2%80%94%20suositulle%20py%C3%B6r%C3%A4lenkille%20osuva%20Toijantie%20kunnostetaan/2017122438621/4