Etelä-Saimaa: Savitaipaleen sataman kehitys sai 314 000 euroa, Sarviniemi 71 000 euroa — tukku hanke- ja yritysrahaa Etelä-Karjalaan Lappeenrantalainen puusepän verstas Luomus WoodWorks on saanut 31 800 euroa perustamistukea Kaakkois-Suomen ely-keskukselta. Perustamistuki on tarkoitettu yrityksen markkinoinnin ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Kaikkiaan Kaakkois-Suomen Ely-keskus ja alueen Leader-ryhmät rahoittivat huhti-kesäkuussa yhteensä 16 yrityksen investointeja ja kehittämistä. Näistä yrityksistä 11 on Etelä-Karjalasta. Myös erilaiset yhteistyöhankkeet saivat tukia. Ely-keskus rahoittaa esimerkiksi Savitaipaleen kunnan satama-alueen parantamista 314 000 eurolla ja Taipalsaaren Sarviniemen alueen kehittämistä noin 71 000 eurolla. Myös esimerkiksi Lappeenrannan linnoituksen vetovoimaisuuden lisääminen ja kehitystyö sai 62 200 euroa. Lue koko uutinen:

