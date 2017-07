Uutinen

Etelä-Saimaa: Mullistunut jalkapallon Suomen cup maistuu PEPOlle, Kultsulle ei, FC LaPa haastaa HJK:n Kimpisellä PEPO Lappeenranta suuntaa motivoituneena jalkapallon miesten Suomen cupiin. Cupin osallistujamäärä on romahtanut uudistusten jälkeen, mutta päävalmentaja Mika Heinon mukaan juuri nykymuotoisena se sopii PEPOlle mainiosti. — Suomen cup on nyt tosi hyvä kilpailu seuroille, jotka pyrkivät ammattimaisuuteen. PEPO on miesten cupissa mukana kahden välivuoden jälkeen. Se kohtaa joensuulaisen SC Riverballin cupin toisella kierroksella elokuun alussa. Joukkueen tavoite on edetä cupin lohkovaiheeseen, jonne se voi päässä yltämällä Ykkösen karsintoihin tai cupin alkukierroksilla neljän parhaan joukkoon. Lohkossa PEPOlle olisi tarjolla kovia vastustajia, sillä liigan ja Ykkösen joukkueet pääsevät sinne suoraan. Viidessä lohkossa pelaa yhteensä 30 joukkuetta. — Cupin lohkovaihe tarjoaa joukkueelle hyvän henkisen ja pelillisen kasvun paikan. Se on äärettömän tärkeä lisä toimintamme kehittämiseen niin, että joku päivä olemme jopa liigassa, Heino toteaa. Heino kertoo PEPOn tilanteen olevan cupin alkukierrosten kannalta hyvä, sillä joukkueen rinki on leveä ja kaikki pelaajat ovat terveinä. — Jos suomalaiset joukkueet asetetaan johonkin paremmuusjärjestykseen, haluamme oikeasti olla siellä 30 parhaan porukassa. Osallistujamäärä on romahtanut Loppuottelua vaille valmis vuoden 2017 miesten Suomen cup on ensimmäinen, joka pelataan uudessa muodossa. Cup sai lohkovaiheen, kun liigacup sulautettiin siihen. Kaikkia alempien sarjatasojen seuroja cupin uudistukset eivät ole miellyttäneet. Vielä kymmenen vuotta sitten miesten Suomen cupissa oli mukana 356 joukkuetta, vuoden 2018 versiossa enää 65. Yksi ulos jättäytyneistä on joutsenolainen Kultsu FC, joka osallistui cupiin viimeksi vuonna 2011. Kultsun päävalmentaja Kimmo Lötjönen toteaa, että cupin alku sotkee nykyisellään sarjaohjelmaa. — Mikäs näitä olisi pelatessa, jos olisi kaksi joukkueellista pelaajia. Nyt monet joukkueet menevät kautta läpi aika pienellä materiaalilla, kuten mekin. Lötjönen kertoo arvostavansa Suomen cupia korkealle. Hän kannattaa cupin elvyttämistä seuroja kuunnellen ja ottamalla askel suuntaan, jollainen se oli ennen, jottei perinteikäs kilpailu kuolisi kokonaan pois. — Joukkuemäärän pudotus on aika järkyttävä. Se puhuu parhaiten, miten uudistukset ovat onnistuneet ja kuinka seuraystävällisiä ne ovat olleet. — Jos osallistujamäärä laskee vielä nykyisestä, Suomen cupilla ei ole enää mitään arvoa. Yksi muutoksen tavoite on ollut pidentää Ykkösen joukkueiden ja parhaiden Kakkosen joukkueiden kilpailukautta tarjoamalla panoksellisia otteluita muita Suomen kärkijoukkueita vastaan lohkovaiheessa tammikuusta alkaen. Heinon mukaan Lappeenrantaan on vaikea saada talvikaudella laadukkaita harjoitusvastustajia, jos cupista jää nyt pois. — Lohkovaiheessa meille olisi tiedossa hyviä otteluita ensi talveksi. Se luo meille myös paineen, että joukkueen pitää olla valmis aika ajoissa, Heino toteaa. FC LaPa haastaa cupissa HJK:n Jalkapallon Suomen cupin tämän vuoden eteläkarjalaisen herkkupalan tarjoaa lappeenrantalaisen FC LaPan naisten edustusjoukkue. LaPan vieraaksi cupin 2. kierroksella saapuu liigaseura Helsingin Jalkapalloklubi, jonka riveissä pelaa toista kauttaan PEPO Lappeenrannan kasvatti Eveliina Summanen. LaPa kohtaa jättiläisen Kimpisen stadionilla lauantaina 5. elokuuta. LaPa on Kaakkois-Suomen Kolmosen hallitseva mestari ja tällä hetkellä sarjassa kuudes. HJK on liigassa neljäs. Lappeenrantalaisten päävalmentaja Atte Mönkäre kertoo joukkueen ottaneen tiedon cup-vastustajastaan innolla vastaan. — Huikea juttu meidän kannaltamme. Olen vähän jopa kateellinen tytöille, että he pääsevät pelaamaan noin hienoa peliä. Naisten Suomen cupiin osallistuu vain 20 joukkuetta. LaPalle yksi syy osallistua cupiin oli juuri mahdollisuus huippujoukkueen kohtaamiseen. HJK on 22-kertainen naisten Suomen mestari. Mönkäre myöntää, että urheilullisesti ottelu on LaPalle kova haaste. — Lähdemme pelaamaan ottelua tilanne kerrallaan, ilman sen kummempaa ajatusta menneestä kuin nykyisyydestäkään. Nöyristelemään emme lähde mihinkään otteluun, emme tähänkään. Mönkäreen mielestä cup on Suomessa hyvin aliarvostettu kilpailu tällä hetkellä. — Se on ainoa kilpailu, jossa jokaisella joukkueella on mahdollisuus päästä päätyyn saakka mestariksi. Se on futisromantiikkaa parhaimmillaan. Sitä voisi markkinoida valtakunnallisesti sekä miehissä että naisissa ihan eri tavalla kuin miten sitä tällä hetkellä hyödynnetään. Lue koko uutinen:

