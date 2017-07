Uutinen

Etelä-Saimaa: Maakunnan ja Eksoten johto uskovat sotessa hyvään lopputulokseen Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen uusin käänne ei hetkauttanut eteläkarjalaisia poliitikkoja ja johtavan tason virkamiehiä. Sote-uudistukselle varattu lisäaika voi koitua kaikinpuoliseksi siunaukseksi. Eksoten toiminta jatkuu normaalisti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) toimitusjohtaja Pentti Itkonen ei yllättynyt sote-uudistukselle annetusta aikalisästä. Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella jotain vastaavaa osattiin odottaa. — Eksoten toiminta jatkuu normaalisti. Aikataulun porrastaminen ei merkitse meille oikein mitään. Uuden aikataulun ansiosta maakuntavaltuustot ehtivät valita maakuntahallituksen ja johtajiston noin vuotta ennen maakuntahallinnon käynnistymistä. Itkonen pitää hyvänä asiana sitä, että päättäjät saavat valmistella itse ensimmäisen budjettinsa. — Samalla tavalla toimittiin aikoinaan Eksoten perustamisvaiheessa. Poliitikkojen puheista saa sen käsityksen, kuin sote-asiat olisivat jämähtäneet paikoilleen. Itkosen mukaan käsitys on väärä: vapaaehtoisesti perustetuilla sote-alueilla tehdään laajaa ja nopeaa kehitystyötä. — Sotea on kehitetty joka päivä. Poliitikkojen osuus on se, mikä on takkuillut. Aikataulupaine on nyt pienempi Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen olisi hyväksynyt uudistuksille valittua ripeämmänkin aikataulun. Hänen mukaansa Etelä-Karjalan valmiudet muutokseen ovat hyvät; sen sijaan esimerkiksi Uudellamaalla on edetty huomattavasti hitaammin. — Pääasiat ovat nyt varmistuneet ja pienet asiat ovat korjattavissa eduskunnassa. Saatetaan saada lopulta parempi uudistus. Maakuntavaalien yhdistäminen presidentinvaaleihin tuntui Viialaisesta hieman keinotekoiselta. Nyt kytky purkautui ja molemmat vaalit saattavat jopa hyötyä tästä. Etelä-Karjalan liiton toiminta tulee olemaan maakuntavaalien jälkeen pitkälti uuden rakentamista. Se, että uutta organisaatiota voidaan valmistella vuoden verran, on yksinomaan myönteinen asia. — Aikataulupaine on nyt pienempi. Miksi hötkyillä, kun ei ole pakko? Etelä-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) oli hyvillä mielin pääministeri Juha Sipilän ilmoituksen jälkeen. Sote on niin iso uudistus, että sitä tulee valmistella huolella. — Miksi hötkyillä, kun ei ole pakko? Kopran mielestä maakuntavaalit olisi ehditty pitää Etelä-Karjalassa alkuperäiselläkin aikataululla. Maakunnallisten asioiden hoidossa ei ole tähänkään mennessä ollut kiireen tuntua Eksoten pilotille vuosi lisäaikaa Sote-uudistuksen aikalisä saa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallituksen puheenjohtajana toimivan Marja-Liisa Vesterisen (sd.) mietteliääksi. Hän ennustaa alkuperäisen valinnanvapausidean murenevan, kun lakiesitys pitää valmistella kokonaan uudelleen. — Kyseessä oli hallituksen oma virhe, kun asetettiin niin tiukka aikataulu. Toisaalta nostan hallitukselle hattua, kun julkisesti tunnustivat liian kiireensä. Eksotelle vuoden viivästys sopii hyvin, sillä sotekeskusmallia koskeva pilottihanke on juuri käynnistymässä. Eksoten ja yksityisten hoitoalan toimijoiden yhteistyöstä ja integraatiosta ehditään näin saada enemmän arvokasta kokemusta. Mennään yhdet vaalit kerrallaan Aikalisästä on kansanedustaja Ari Torniaisen (kesk.) mielestä hyötyä Etelä-Karjalalle. Vaikka maakunta on paljon muuta maata edellä, maakuntavaltuuston puheenjohtaja muistuttaa valmistelutyötä riittävän. — Tärkeintä on se, että uudistus toteutuu. Eduskunnassakin ehditään nyt paneutua kunnolla asiaan. Maakuntavaalien siirron ansiosta ehdokkaita ehditään etsiä kaikessa rauhassa. Toisaalta maakuntavaalit ja seuraavat eduskuntavaalit sijoittuvat nyt vain puolen vuoden päähän toisistaan. — Mennään yhdet vaalit kerrallaan, vaikka molempiin vaaleihin lähtö tulee varmasti monen pohdittavaksi. Edellytykset sotelle paranivat Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa toimiva kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) pitää sote-uudistuksen tuoreinta käännettä tervetulleena. Kun lainsäädäntö valmistellaan uudelleen asiantuntijoiden näkökulmat huomioiden, lopputuloskin on laadukkaampi. — Uskon, että paremmat edellytykset sote-uudistukselle ovat nyt olemassa. Lue koko uutinen:

