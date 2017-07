Uutinen

Etelä-Saimaa: Linnoitus lentoon Leader-rahalla — tarkoituksena lisätä Lappeenrannan linnoituksen tapahtumia tuntuvasti Lappeenrannan linnoitus aikoo päästä syksyllä lentoon. Eläköön Linnoitus -hankkeen tarkoituksena on lisätä Lappeenrannan linnoituksen näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta. — Linnoituksen tapahtumien määrää tullaan lisäämään. Tavoitteena on järjestää vuosittain kymmenisen tapahtumaa, kertoo rahastonhoitaja Juha Varis Elävä Linnoitus -yhdistyksestä. Hankkeelle myönnettiin vastikään Leader-rahoitusta noin 62 000 euroa. — Rahat käytetään linnoituksen toiminnan elävöittämiseen. Saadulla rahoituksella palkkaamme tuottajan, joka lähtee suunnittelemaan vuosittaisia tapahtumia. Ensimmäiset tapahtumat Linnoituksella on tarkoitus järjestää syyskuussa. Tapahtumia tasaisesti ympäri vuoden Tapahtumia, kuten sadonkorjuujuhlia tai kulttuuri- ja luontopäiviä, pyritään järjestämään tasaisesti ympäri vuoden. Kesä ja joulu ovat linnoituksen kävijämäärien kannalta vilkasta aikaa, mutta syksy ja kevät ovat hiljaisempia ajanjaksoja. — On hassua, että moni ikänsä Lappeenrannassa asunut kävijä voi talvella ihmetellä, että ovatko nämä kaupat ja ravintolat todella auki. Tarkoitus on myös ottaa käyttöön matkapuhelinsovellus, jonka avulla linnoituksesta saa helposti lisää tietoa. Elävä linnoitus -hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 78 000 euroa. Leader-rahoituksen lisäksi loput rahoista on yhdistyksen omaa rahoitusta. Elävä Linnoitus on vuonna 2011 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on Lappeenrannan linnoituksen tunnettavuuden ja palveluiden kehittäminen. Lue koko uutinen:

