Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalainen Konsta Pykäläinen, 10, voitti Hopeisen Harmonikan — ”nyt on syksyllä koulussa jotain kerrottavaa” Lappeenrantalainen 10-vuotias Konsta Pykäläinen on voittanut Hopeinen Harmonikka -kilpailun. Alle 10-vuotiaille tarkoitetussa kilpailussa esikarsinnoista finaaliin selvisi seitsemän soittajaa. Finaalissa Pykäläinen esitti supisuomalaisen kappaleen Tulatullallaa Ahvenaisen sovituksena. Voittonsa jälkeen Pykäläinen oli todennut tyytyväisenä, että nyt hänellä on jotain kerrottavaa syksyllä, kun koulu taas alkaa. — Kerron opettajalle ja luokkakavereille, että voitin suomenmestaruuden. Tuomaristossa ollut Jonna Pirttijoki-Helanen kuvaili kilpailua erittäin kovatasoiseksi. — Olitte kuin kypsiä taiteilijoita, eikä tuomaristolla ole huomauttamista soittoasennoistakaan. Hopeisessa Harmonikassa kilpaillaan viihdeharmonikansoiton suomenmestaruudesta. Kilpailu on järjestetty Ikaalisissa Sata-Häme Soi -festivaalin yhteydessä vuodesta 1986. Kultaisen Harmonikan voitti tänä vuonna helsinkiläinen Tiia Karttunen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/06/Lappeenrantalainen%20Konsta%20Pyk%C3%A4l%C3%A4inen%2C%2010%2C%20voitti%20Hopeisen%20Harmonikan%20%E2%80%94%20%E2%80%9Dnyt%20on%20syksyll%C3%A4%20koulussa%20jotain%20kerrottavaa%E2%80%9D/2017122438458/4