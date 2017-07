Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran ajoihin kantautui suruviesti — italialaismestari Marco Lucchinellin poika on kuollut Imatran ajojen järjestäjät on saavuttanut suru-uutinen. Ajojen näytöslähtöihin tulossa olleen entisen italialaisen maailmanmestarin Marco Lucchinellin poika on kuollut. Kilpailusihteeri Juha Suikkari vahvistaa saaneensa asiasta ensi käden tiedon Sveitsin kautta. Virallisempia vahvistuksia tilanteesta odotellaan myöhemmin. Alustavien tietojen mukaan kuolemantapaus sattui keskiviikkona. Lucchinelli on ratamoottoripyöräilyn 500-luokan maailmanmestareita. Lucchinelli voitti viisisatasten lähdön myös Imatralla silloin, kun se kuului viimeistä kertaa Suomen MM-osakilpailun ohjelmaan. Murheellinen perhetapahtuma merkitsee todennäköisesti sitä, että Imatran ajot jäävät Lucchinellilta tällä kertaa käymättä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/06/Imatran%20ajoihin%20kantautui%20suruviesti%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89italialaismestari%20Marco%20Lucchinellin%20poika%20on%20kuollut/2017522439017/4