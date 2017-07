Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Pistetalon tulipalosta epäilty on tuhoutuneen yksiön asukas Imatran Pistetalon palotutkintaa on jatkettu tiiviisti. Kaakkois-Suomen poliisin rikoskomisarion Pekka Gavrilovin mukaan muun muassa talon asukkaita on kuultu asiasta. Pidätettynä on ollut talon asukas, jonka yksiö tuhoutui tulipalossa. Epäiltyä ei kuitenkaan ole vielä vangittu. Tekoa tutkitaan törkeänä tuhotyönä — Näyttö on vahvistunut, mutta tutkimukset ovat vielä kesken. Tutkimuksissa ei ole tullut esille muita epäiltyjä tai teknisiä palon syttymissyitä, sanoo Gavrilov. Kanava-aukion Pistetaloilla syttyi viikko sitten lauantain vastaisena yönä tulipalo, jonka takia talon asukkaat piti evakuoida. Syytetyn asunto sijaitsee kerrostalon alimmassa kerroksessa. Hänet pidätettiin läheisestä ravintolasta palon jälkeen. Lue koko uutinen:

