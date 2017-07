Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Ketterä palkkaa jääkiekon ja luistelun seurakehittäjän Imatran Ketterä panostaa yhä enemmän lasten ja nuorten jääkiekon sekä luistelun kehittämiseen. Jääkiekkoseura palkkaa seurakehittäjän, jonka avulla perustetaan kaksi uutta harrasteryhmää. Seura syventää samalla yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Odotettavissa on myös jääkiekko- ja luistelutapahtumia Imatran Ketterä Juniorien satsaus on 74 000 euroa, josta seura saa Leader-rahoitusta 59 200 euroa. Leader-rahaa saa myös Imatran Paimenpellon koirankoulutuskentän parannus ja lisärakentaminen. Koulutuskentän kehittämiseen laitetaan 29 095 euroa, josta leader-rahaa on 14 547 euroa. Imatran Saimaa Karting saa leader-tukea 5 180 euroa kahden uuden karting-auton hankkimiseen. Autojen hankkimiskulut ovat tuplasti eli kokonaisuudessaan 10 360 euroa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/06/Imatran%20Ketter%C3%A4%20palkkaa%20j%C3%A4%C3%A4kiekon%20ja%20luistelun%20seurakehitt%C3%A4j%C3%A4n/2017522438841/4