Etelä-Saimaa: Eritrealaisten turvapaikanhakijoiden mielenosoituksen takana turhautuminen odotukseen — ”Uuden elämän aloittamista on odotettu kärsimättömänä” Eritrealaiset turvapaikanhakijat osoittivat mieltään Lappeenrannan maahanmuuttoviraston edessä keskiviikkona. He ilmaisivat tyytymättömyyttään oloonsa Joutsenon vastaanottokeskuksessa. Vastaava ohjaaja Olli Vesivalo Joutsenon vastaanottokeskuksesta arvelee, että mieltään osoittaneet eritrealaiset eivät ole pettyneitä vastaanottokeskuksen oloihin sinänsä, mutta pitkä odotus turhauttaa heitä. Etelä-Saimaa yritti saada kommenttia eritrealaisilta turvapaikanhakijoilta, mutta ei tavoittanut heitä. Kuntapaikoista on pulaa Eritrealaisia turvapaikanhakijoita on tullut Suomeen Italiasta Euroopan unionin sisäisillä siirroilla. Useat sisäisillä siirrolla saapuneista ovat joko saaneet tai saavat oleskeluluvan maahan. — Italiassa on ehkä annettu ymmärtää, että Suomessa kuntapaikan saa nopeasti. Odotukset kuntaan siirtymisestä ovat olleet korkealla, ja uuden elämän aloittamista on odotettu kärsimättömänä, Vesivalo sanoo. Kuntapaikkoja on vähän ja niitä tarvitsevia paljon. Vastaanottokeskuksessa odotus venyy usein kuukausien mittaiseksi. Eritrealaisten määrä Joutsenon vastaanottokeskuksessa alkoi nousta noin vuosi sitten, kun sisäiset siirrot Suomeen alkoivat. Nyt kaikista asukkaista kaksi kolmasosaa on eritrealaisia ja syyrialaisia. EU sopi keskinäisestä taakanjaosta sen jälkeen, kun syksyn 2015 pakolaistulva asetti Kreikan ja Italian kohtuuttomaan tilanteeseen. ”He käyttäytyivät hyvin” Lappeenrannan maahanmuuttoviraston edessä tapahtuneessa rauhanomaisessa mielenosoituksessa oli mukana noin kolmenkymmenen eritrealaisen joukko. Vesivalon mukaan turvapaikanhakijat eivät kertoneet aikeistaan etukäteen vastaanottokeskuksessa. — He käyttäytyivät mielenilmauksessa asiallisesti, todella hyvin, Vesivalo sanoo. Tulkkeja on vähän Eritreassa puhutaan arabian lisäksi tigrinjan kieltä. Suomessa on vähän tigrinjan tulkkeja, sillä ennen EU:n sisäisiä siirtoja Suomessa ei ole ollut paljon eritrealaisia. Vesivalon mukaan tulkkien vähyys ei ole hidastanut turvapaikkaprosesseja. Myöskään kohtuuttomia odotusaikoja sosiaali- ja terveysviranomaisille ei tiettävästi ole aiheutunut. Lue koko uutinen:

