Etelä-Saimaa: Eksotella kesälääkäreitä kaikilla terveysasemillaan, Savitaipaleella pisin vastaanottojono Kesälääkäreiden hyvä saatavuus on vauhdittanut hoitoon pääsyä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) terveysasemilla. Lääkäreiden vastaanottojonoissa on kuitenkin suuria eroja asemien välillä. Eksoten verkkosivuilta näkyy parin päivän viiveellä, monenko päivän jono kullakin terveysasemalla on lääkärin vastaanotolle kiireettömissä tapauksissa. Viimeisimmän tiedon mukaan Eksoten terveysasemilla on keskimäärin seitsemän päivän jono lääkärin vastaanotolle. Hoitajalle pääsee keskimäärin kahdessa päivässä. Kesälääkäreitä kaikilla asemilla Pisimpään lääkärin vastaanotolle joutuu jonottamaan Savitaipaleella (21 päivää) ja Sammonlahdessa (14), kun kyse on kiireettömistä tapauksista. Armilan terveysasemalla lääkäriin pääsee jonottamalla neljä, Taipalsaarella kolme ja Rautjärvellä kaksi päivää. Kesälääkäreitä työskentelee Eksoten kaikilla terveysasemilla, kertoo avoterveyspalveluiden ylilääkäri Minna Häyhä. Eniten sijaisia (3 henkeä) on sekä Armilan terveysasemalla että Imatralla, jossa on lisäksi muita lyhyitä sijaisuuksia. Rautjärvellä työskentelee pätkissä kolme sijaista. Sammonlahdessa, Savitaipaleella ja Parikkalassa on kaksi kesälääkäriä terveysasemaa kohden. Myös Ruokolahdella on työskennellyt alkukesästä kaksi sijaista, joista toinen jatkaa. Lisäksi tällä viikolla aloitti kaksi uutta lääkäriä. Taipalsaarella, Joutsenossa ja Luumäellä on kullakin yksi sijainen. — Osa sijaisista on töissä osan kesästä, kun taas osa täyttää pysyvää puutetta. Esimerkiksi Ruokolahdella aloittaneet kaksi jäävät pidemmäksi aikaa, Häyhä sanoo. Kandeja saa kesällä helpommin Eksoten terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula ja Häyhä sanovat, että vastaanottojonon pituus ei riipu siitä, minkä verran sijaisia asemalla on. — Terveysasemien toimintatavoissa on eroja. Toisilla asemilla kutsutaan lääkäri helpommin kuin toisilla. Esimerkiksi Armilassa pääsee pikavastaanotolle, jossa joitakin asioita saa pikaisesti hoidettua. Savitaipaleella hoidatetaan asioita helpommin perinteisesti lääkärin kautta, Karhula sanoo. Kesällä lääkäriin voi päästä nopeammin kuin muina vuodenaikoina. — Vielä keväällä esimerkiksi Imatralla oli vaikea saada sijaisia. Tilanne on parantunut, koska kesällä kandeja on paremmin saatavilla, Häyhä sanoo. Lue koko uutinen:

