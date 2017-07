Uutinen

Etelä-Saimaa: Varo taskuvarkaita yleisötapahtumissa — lähes 160 000 suomalaista on kokenut identiteettivarkauden Taskuvarkaudet yleistyvät kesällä suurissa tapahtumissa, joihin kerääntyy paljon ihmisiä yhteen paikkaan. Identiteetti- eli henkilötietovarkaus voi alkaa lompakon varastamisella, kun varas saa haltuunsa henkilön ajokortin, henkilökortin sekä luottokortteja. Henkilötietovarkaus voi ilmetä vasta muutaman vuodenkin päästä, kun taas esimerkiksi maksukorttien väärinkäytön uhri huomaa lähes heti. Turva- ja vakuutuspalveluyritys mySafetyn tutkimuksen mukaan lähes 160 000 suomalaista on kokenut identiteettivarkauden. Tyypillisemmät varkauden muodot ovat olleet henkilötietojen väärinkäyttö esimerkiksi nettiostoksiin, pikavippeihin tai muihin ostoksiin. 37 prosenttia suomalaisista on huolissaan verkkokauppahuijauksista. Poliisi ei tutki esimerkiksi alle 10 000 euron vahinkoja, minkä vuoksi identiteettivarkauksissa taloudellinen vahinko voi nousta hyvinkin suureksi. Puolet taloudellista vahinkoa kokeneista on joutunut maksamaan kokonaan tai osittain varkauden aiheuttamat haitat itse. — Henkilötietojen avulla varas voi ostaa uhrin nimiin tavaroita esimerkiksi netistä ja tilata ne eri postiosoitteeseen tai -lokeroon. Usein uhrille tulee tieto tilauksista vasta siinä vaiheessa, kun lasku on jo perinnässä, mySafetyn vakuutuskäsittelijä Michael Färdig selventää. Lue koko uutinen:

