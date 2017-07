Uutinen

Etelä-Saimaa: Tornator 1 -aluksen kapteeni vapautettu Viipurissa — toisen suomalaisen osalta aloitetaan tutkinta laittomasta rajanylityksestä Toinen Saimaan kanavan luvattomista rajanylityksestä kiinniotetuista suomalaisista on vapautettu. — Oikeus on päättänyt, että laivan kapteenin osalta ei avata rikostutkintaa ja hän on vapaa lähtemään Venäjältä, kertoo Suomen Pietarin konsuli Virpi Hanhikoski. — Keskiviikkona aamupäivällä hän oli vielä Venäjällä, mutta hänen tämänhetkisestä olinpaikasta minulla ei ole tietoa. Etelä-Saimaa tavoitti Tornator I -laivan kapteenin Venäjältä, mutta hän ei halunnut toistaiseksi kommentoida tilannetta. Toisen kiinniotetun suomalaisen kohdalta aloitetaan rikostutkinta laittoman maahantulon takia. Lue koko uutinen:

