Etelä-Saimaa: Soutajat suuntaavat Sulkavalle 50. kerran — kolme osanottajaa on ollut mukana joka vuosi Tuskin osasi veneentekijä Kauko Miettinen arvata, minkälaisen soutuperinteen tuli aloittaneeksi vuonna 1968. Tuolloin Partalansaaren ympäri ensimmäisissä Sulkavan Suursouduissa tietään airoi 36 osallistujaa. — Aina tälläista vanhaa urheilumiestä kiinnostaa tuollaiset erikoiset hommat ja siihen koukkuun sitten tarttui, Raimo Virta muistelee ensimmäisiä soutuja. — Tuulen kanssa taistelua se oli, mutta hyvin siitä selvittiin ehjin nahoin pois. Perinteinen soututapahtuma järjestetään viikonloppuna 50. kerran. Myös tänä vuonna matkaan lähtevä Virta, 77, muodostaa veljensä Riston ja Hannu Pasasen kanssa kolmikon, jolta ei ole jäänyt väliin ainuttakaan soutu-urakkaa. Raimo Virta muistelee, että 1970-luvun alussa oli ainut kerta, kun matka oli jäädä kesken. — Velimiehen kanssa soudettiin, ja myrsky paiskasi meidät maihin. Siinä rannalla ollutta yleisöä nauratti kovasti, että loppui poikien matkanteko siihen. — Purimme hammasta, tyhjennettiin vesi pois veneestä ja kokka päin tuulta uudelleen. Nousua ja laskua Ensimmäisistä souduista lähtien osanottajamäärä kasvoi yhtä poikkeusta lukuun ottamatta joka vuosi vuoteen 2003 asti, jolloin Saimaan vesillä hikoili ennätyksellisesti 10 224 soutajaa. Sen jälkeen määrä on taas vuosi vuodelta tippunut nykyisen 4 000:n paikkeille. Järjestelyistä vastaavan Sulkava-Seuran hallituksen sihteeri Outi Piik sanoo yhdeksi syyksi taloudelliset rajoitteet. Yritykset eivät ole enää tukeneet osallistumista, jonka johdosta osallistumiskustannukset ovat langenneet soutajille itselleen. Lisäksi osanottajien ikäjakauma on kallistunut vanhempien soutajien puolelle, vaikka nuoria on pyritty houkuttelemaan mukaan aktiivisesti. Vuodesta 1988 mukana toiminnassa ollut Piik toivoo, että suunta vaihtuu juhlavuoden jälkeen. — Ei se [osanottajamäärä] voi hirveän paljon enää pudota, sillä silloin mennään miinukselle tuottopuolella. Pienen kunnan tavaramerkki Juhlavuoden soutuihin, jotka alkavat torstaina ja kestävät sunnuntaihin, on tällä hetkellä ilmoittautunut reilut 4 000 soutajaa. — Osanottajaodotus näyttää aika hyvältä. Keväällä vauhti jonkin verran hidastui, ja kauhukarpalot rupesivat nousemaan, että näinkö määrä juhlavuonna laskee, Piik kertoo. — Mutta varmaankin pääsemme siihen 4 100-4 200:ään, mikä meillä oli viime vuonna. Souduista on tullut Sulkavan tavaramerkki, josta pieni kunta tunnetaan Suomessa ja jopa ulkomailla. Tapahtuma on reilun 2 600 asukkaan kunnalle merkittävä. — Jo kunnan tunnettavuuden kannalta on tärkeää, että olisi yksi iso tapahtuma, johon kunta profiloituu ja jolla kuntaa tehdään tunnetuksi, Sulkavan kunnanjohtajan tointa loma-ajan hoitava Juho Järvenpää sanoo. Lue koko uutinen:

