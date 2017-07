Uutinen

Etelä-Saimaa: Sammonlahdessa karannut papukaija yhä kateissa — omistaja lupaa palkkion linnun löytäjälle Lappeenrannan Sammonlahdessa pari viikkoa sitten karannut papukaija on edelleen teillä tietymättömillä. Puci-niminen vihreä pikkuara karkasi 19. kesäkuuta, kun se oli omistajiensa kanssa ulkona ja lokki hyökkäsi sitä kohti. — Se säikähti ja lensi pois, linnun omistaja Mehmet Altun kertoo. Hänen mukaansa Puci (lausutaan Puki) on tottunut ihmisiin ja tulee yleensä luokse, kun sitä kutsutaan nimeltä. Lintu on pääosin vihreä, nokka musta ja silmien ympärillä on vähän valkoista. Puci on noin 15 senttiä korkea. Omistajat etsivät lintua päivittäin Altun kertoo saneensa ilmoituksia vihreästä linnusta tai erikoisesti ääntelevästä linnusta, mutta toistaiseksi Pucia ei ole löydetty. — Joka ikinen päivä me olemme vaimon kanssa käyttäneet neljästä viiteen tuntia sen etsimiseen ympäri Sammonlahtea, Uus-Lavolaa ja Skinnarilaa. Perheen lapset kaipaavat kovasti Pucia, Altun toteaa. — Meillä on vahva usko, että se on vielä elossa, koska muut linnunomistajat ovat kertoneet, että karannut lintu on saattanut löytyä kolmen neljän kuukauden kuluttua karkaamisestaan, Altun sanoo. Hän arvelee, että pikkuara osaa etsiytyä suojaan muilta linnuilta ja löytää ruokaa luonnosta. Voi pärjätä luonnossa viikkoja Korkeasaaren intendentti Kirsi Pynnönen-Oudman arvioi, että pikkuara voi pärjätä Suomen luonnossa viikkoja. Jos lintu löytää ruokaa, se kestää paremmin viileää säätä. — Jos sillä nälkä on, kyllä se varmasti jotain syötävää löytää näin kesäaikaan. Lue koko uutinen:

