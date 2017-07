Uutinen

Etelä-Saimaa: Rajanylitykset Nuijamaalla ovat lisääntyneet, myös Vainikkalassa liikennettä aiempaa enemmän Ruplan kurssin vahvistuminen näkyy rajaylityksissä, tiedottaa Kaakkois-Suomen rajavartiosto. Liikenne on lisääntynyt voimakkaimmin Nuijamaan rajanylityspaikalla, jossa kuluneen puolen vuoden aikana on tehty 1 262 706 rajanylitystä, eli lähes 25 000 ylitystä enemmän kuin vuonna 2016. Kesäkuussa rajanylityksiä tehtiin Nuijamaalla 226 953, mikä on 29 000 rajanylitystä enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Myös Vainikkalassa rajanylitys on kasvanut voimakkaasti. Ensimmäisen puolen vuoden aikana ylityksiä tehtiin 262 000, kun viime vuonna lukema oli samaan aikaan 206 000. Kaikkiaan rajanylitykset ovat lisääntyneet. Tammi-kesäkuussa tehtiin kaikilla raja-asemilla yhteensä 3 401 391 rajaylitystä. Kesäkuu työllisti rajavartiostoa. Kuluneen kuukauden aikana Kaakkois-Suomen rajavartiosto ja Suomenlahden merivartioston yksiköt ottivat kiinni Saimaan kanavalla 17 laittomasti maahan pyrkinyttä maahantulijaa. Rajavartiosto selvitti myös joitain valtionrajarikoksia, esimerkiksi isobritannialaisen seurueen luvatonta oleskelua rajavyöhykkeellä. Jukolan viestin päätteeksi seurue suuntasi rajavyöhykkeelle ja ylitti valtakunnan rajan. Kesäkuussa rajavartiosto esti maahantulon 67 henkilöltä viisumin tai oleskeluluvan puuttumisen takia. Lisäksi rajavartiosta kirjasi 238 sakkoa, joista suurin osa oli paljastinlaiterikkomuksia ja lieviä ampuma-aserikoksia. Lue koko uutinen:

