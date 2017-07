Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuorten aikuisten Kotimaa-näytelmä kertoo kuinka lama-aika lopetti lapsuuden Eräissä Rintamateatterin kirjoitusharjoituksissa alkoi toistua sama aihe, 1990-luvun lama-aika ja lapsuuden loppuminen. Siitä syntyi näytelmä nimeltä Kotimaa. Nuorten aikuisten joukko perusti Rintamateatterin viime vuonna. Tänä kesänä Rintamateatteri kiertää ympäri maata esittämässä Kotimaata, ja lauantaina on vuorossa Lappeenrannan Pulsa. — Lama vaikutti meihin jokaiseen enemmän ja vähemmän. Perheet kokivat ajan tunnelmat, taloudelliset vaikeudet ja epävarman tilanteen, ohjaaja Joel Härkönen kertoo. Lastenteatteria aikuisille Vanhempien ero oli monelle heistä iso lapsuudenaikainen muutos. Kun sitä katsoo aikuisen näkökulmasta, lapsuuden muistojäljet valottuvat uudella tavalla. Näyttelijä Milla Kuikka vahvistaa, että jokainen löysi elämästään kohdan, jossa vastuun kantaminen alkoi. Kotimaa on lastenteatteria aikuisille. Sitä kuvataan leikkisäksi, mutta siinä käydään vakavissakin tunnelmissa. Kerran ulkoilmaharjoituksissa kiivas perheriitakohtaus sai näyttelijät eläytymään toden teolla. Eräs ohikulkija pysähtyi ja moitti repliikkien runsaita kirosanoja. — Hän sanoi, että sanavarastoa kannattaisi harkita uudelleen. Vaikka palaute menikin siinä hetkessä kipeästi sydämeen, päädyimme miettimään sitä ja totesimme, että se oli tarpeellinen kommentti, Kuikka muistelee. Kesäkiertue maakuntaan Rintamateatterin jäsenet tapasivat toisensa Lahden kansanopistossa teatterikoulutuslinjalla muutama vuosi sitten. Mukaan liittyi muutama muualta tuttu. Ryhmän ensimmäinen ensi-ilta oli iltamatyyppinen, ja se oli Helsingissä viime itsenäisyyspäivänä. — Nyt läksimme kesäkiertueelle, koska halusimme nähdä, millaista yleisöä on maakunnissa, miltä kotimaa näyttää eri paikoissa ja miten se vaikuttaa meihin, Kuikka sanoo. Tulevana itsenäisyyspäivänä Rintamateatteri aikoo jälleen järjestää iltamat. Ne ovat ensin Helsingissä, mutta he pyrkivät viemään esitystä muuallekin. — Viime vuonna mottomme oli mieliala nousuun. Meillä oli sellainen tunne, että itsenäisyyttä juhlitaan Suomessa vakavasti pönöttäen, kun sitä voisi juhlia myös ilolla ja riemuiten. Ei sen tarvitsisi olla aina sotien muistelua, vaan voisi miettiä, mitä positiivista meillä on ja voisiko itsenäisyyteen suhtautua huumorillakin, Härkönen miettii. Monologi mielessä Hänen mielessään muhii myös ajatus monologifestivaalista. Siinä ryhmän jäsenet ohjaisivat toisilleen monologit. — Meillä on tässä ryhmässä se asenne, että kaikki saavat tehdä muutakin kuin sitä, mihin ovat tottuneet. Ei tarvitse jämähtää yhteen työrooliin. Jos haluaa nyt näytellä, ensi kesänä voi ohjata, Härkönen sanoo. Rintamateatterin näytelmä Kotimaa la 8.7. klo 17, Pulsan asema, Pulsan aseman tie 21, Lappeenranta. Suositellaan yli 12-vuotiaille. Lue koko uutinen:

