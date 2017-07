Uutinen

Etelä-Saimaa: Mansikanviljelijä toivoo poutaa ja sopivasti sadetta loppukesäksi Hellettä ei vieläkään näy eikä kuulu meteorologien ennustuksissa. Mansikanviljelijöiden mukaan tämä on hyvä asia. Kunnon mansikkasesonki alkaa toissavuoden tavoin heinäkuun puolivälin tienolla ja jatkunee elokuun alkupuolelle. Harvinaisen viileä alkukesä ei verota mansikkasatoa määrällisesti mutta viivästyttää sitä parisen viikkoa. Lämmin, sopivasti sateinen sää tuottaisi parhaan sadon, kun taas helle kypsyttäisi mansikat liian nopeasti, sanovat eteläkarjalaiset mansikanviljelijät. Hallikaisen marjatila Parikkalan Koitsanlahdessa kypsyttelee Polkaa torstaihin asti. — Harson alla olleelle Hania-lajikkeelle on tehty jo pari poimintaa, marjanviljelijä Satu Hallikainen kertoo. Mitä myöhemmäksi sadon saanti on venynyt, sitä kiivaammin on soinut Hallikaisen puhelin. — Kotimaisella mansikalla alkaa jo olla kiire ja sitä kysellään paljon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/05/Mansikanviljelij%C3%A4%20toivoo%20poutaa%20ja%20sopivasti%20sadetta%20loppukes%C3%A4ksi/2017122432820/4