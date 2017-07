Uutinen

Etelä-Saimaa: Liisa Hupli-Oinonen on valittu Imatran viestintäjohtajaksi Imatran kaupungin viestintäjohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteen maisteri Liisa Hupli-Oinonen. 46-vuotias Hupli-Oinonen on tällä hetkellä Joutseno-lehden ja Luumäen Lehden yhteispäätoimittaja. Tätä ennen hän on työskennellyt Imatran seudulla ilmestyvän Uutisvuoksen päätoimittajana. Viestintäjohtajan tehtävä on uusi Imatran kaupungilla. Tehtävään tuli yhteensä 21 hakemusta, joista haastatteluun valittiin seitsemän henkilöä. Haastattelujen perusteella niin sanottua case-tehtävää tekemään kutsuttiin neljä henkilöä. Kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluryhmä päätyi esittämään tehtävään Hupli-Oinosta, ja hän kävi vielä kaupunginhallituksen haastateltavana maanantain kokouksessa. Hupli-Oinonen aloittaa viestintäjohtajana 21. elokuuta. Lue koko uutinen:

