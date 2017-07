Uutinen

Etelä-Saimaa: Joutsenon vesitornin juureen nousee kerrostaloja, osuuspankki myy tonttiaan Joutsenossa viime vuonna puretun ostoskeskuksen paikalle kaavaillaan kerrostaloja. Joutsenon entisen osuuspankin korttelin kaavamuutos on parhaillaan nähtävillä. Liike- ja toimistorakennusten kortteliin saa kaavamuutoksen jälkeen rakentaa myös asuntoja. Kortteliin sopisi myös majoitus- ja ravintolapaluja. Kaavamuutoksesta teki aloitteen Etelä-Karjalan osuuspankki. Osuuspankin tontti odottaa nyt tyhjänä. Osuuspankki aikoo myydä tontin. — Etsimme tontille omistajaa ja kaavamuutoksen toteuttajaa. Yhdessä kaupungin kanssa on tätä kaavamuutosta käyty läpi, selvittää pankinjohtaja Mauno Muukkonen. Nykyiset 60-luvulta peräisin olevat rakennukset ovat 1 — 3-kerroksisia. Herkkä kirkkomaisema vaikutti Joutsenon entisten kunnantalojen sekä hautausmaan välisen kolmion muotoisen alueen kärki osoittaa kohti Joutsenon kirkkoa. Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala on hahmotellut kolmion kärkeen nelikerroksisen kaksiosaisen talon. Rakennusosien välissä olisi porrashuone ja hissi. Alun perin tavoitteena oli viisi kerrosta, mutta herkkä kulttuurihistoriallinen ympäristö rajoitti korkeutta. Korttelin halkaisee jalankulku- ja pyörätie. Kirkon puoleiseen kortteliin on rakennettava kaupunkikuvaan hyvin sopiva laadukas aita. Saimaantie 3:ssa sijaitsevalla tontilla saa kaksikerroksisen rakennuksen päihin sijoittaa kolmekerroksiset osat. Rakennuksessa avautuu kesällä Gasthaus Patruuna. Virastotalo 4:n paikalle saa kaavan mukaan rakentaa kolmekerroksisen rakennuksen. Nykyisessä rakennuksessa toimii Eksoten äitiys- ja perheneuvola. Entinen sosiaalitoimisto oli Kesolan koulun väistötiloina kevätlukukauden. Koulu siirtyy syksyllä tilaelementteihin Joutsenon koulun parkkipaikalle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/07/05/Joutsenon%20vesitornin%20juureen%20nousee%20kerrostaloja%2C%20osuuspankki%20myy%20tonttiaan%20/2017122433416/4