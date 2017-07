Uutinen

Etelä-Saimaa: Isä jätti Ella Heinolle kansion verran aarteita Imatralaisen Ella Heinon tärkeimpiä muistoja ovat hänen isänsä Aleks Ratian muistivihkot ja leikekirja. Niihin on tallennettu Ratian mustekynällä kirjoittamia runoja ja muistelmatekstejä. Isä kirjoitti ylös myös tyttärensä lapsena keksimiä runonsäkeitä. Heino käsittelee vanhoja vihkoja varoen. Monista ovat kannet irronneet. — Nyt hiljaa, isä kirjoittaa, Heino muistaa äitinsä komentaneen lapsiaan. Ratia oli myös musikaalinen. Hän soitti hanuri ja viulua ja kuului ennen sotia Karjalaa kierrelleeseen tanssiorkesteriin. Sota ajoi perheen pois Johanneksesta, ensin Länsi-Suomeen ja lopulta Lappeenrantaan. Uusi koti rakennettiin Kiiskinmäkeen. Sanoissa on kummaa voimaa. Ne tuovat lohtua ja välittävät tunteita. Ratia kirjoitti ylistävän runon Lappeenrannalle vuonna 1947. Hän oli onnellinen siitä, että oli päässyt takaisin Karjalaan, vaikkei entiseen kotiin enää ollutkaan menemistä. ”Puistojen lehvät kangastaa / Etelä-Saimaan rannalla. / Siellä vilkkuu Saimaan tähti, / pieni lehmusten kaupunki.” Tytär on perinyt isänsä molemmat taiteelliset lahjat. Lisäksi hän harjoitti valokuvaajan ammattia Lappeenrannassa pitkälti toistakymmentä vuotta ja on pitänyt luontovalokuvistaan näyttelyn. — Kun kaikki menee loistavasti, ei tule kirjoitettua. Kun tulee surua tai jos on ylenmäärin onnellinen, salaiseen runokirjaan syntyy runoja, Heino paljastaa. Hän on julkaissut omakustanteena kirjan Tapio-veljestään. — Veli kuoli 23-vuotiaana. Hän oli kuin maanpäällinen enkeli, Heino muistelee. Kun aviomies sairastui ja kuoli, Heino purki tuskaansa runoiksi. Kuten isänsä, myös Ella Heino on kirjoittanut artikkeleita Johannekselainen-lehteen. — Enimmäkseen kirjoitan muisteloita lapsuudestani. Perhehistorian siirtäminen uusille polville on Heinolle tärkeää. Hän on tallettanut myös musiikkia. — Muistan ulkoa kaksi isän omaa sävellystä. Hyräilin ne muusikko Samuli Saarelalle, joka nuotinsi ne. Heino on myös tehnyt cd:n, jossa hän itse laulaa ja Johannes ja Heini Vesterinen säestävät. Se on tehty lapsille muistoksi. Kun Ratiat läksivät viimeisen kerran Johanneksen-kodistaan, Aleks Ratia otti mukaansa valokuvia. Nyt tytär digitoi niitä. Evakkokoettelemuksista huolimatta runo Lehmuksien kaupungista päättyy iloon: ”Kun aurinko saa metsän taa / niin nuorten rinnat riemahtaa. / Pohjolan valkeassa / yössä on hupaisaa.” Eino Leinon sekä runon ja suven päivä torstaina 6.7. Lue koko uutinen:

